Bastian Schweinsteiger bleibt ARD-Experte

Der Weltmeister von 2014 hat seinen Vertrag mit dem öffentlich-rechtlichen Sender bis 2024 verlängert.

Bastian Schweinsteiger als TV-Experte war nicht immer eine passende Besetzung, doch der Weltmeister von 2014 hatte zuletzt eine Wandlung zum Besseren vollzogen und meinungsstark unter anderem das klägliche Ausscheiden der DFB-Elf in der Vorrunde bei der Weltmeisterschaft in Katar analysiert. Wohl auch deshalb hat die ARD nun den Vertrag mit Schweinsteiger bis 2024 verlängert, wie der Sender am Dienstagnachmittag bekannt gab. Damit wird der ehemalige Nationalmannschaftskapitän auch die Heim-EM im kommenden Jahr als Experte begleiten.„Ich freue mich sehr, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit über die Heim-EM 2024 hinaus fortsetzen. Wir haben als Sportschau-Team stets den Anspruch uns weiterzuentwickeln, um den Zuschauerinnen und Zuschauern die beste Unterhaltung und Information zu bieten“, wird Bastian Schweinsteiger in einer Mitteilung zitiert.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky fügt an: „Wir haben uns mit Bastian Schweinsteiger bereits im vergangenen Jahr grundsätzlich darauf verständigt, dass wir den gemeinsamen Weg weitergehen wollen. Bastian hat in den letzten drei Jahren gezeigt, dass er nicht nur ein unterhaltsamer Gesprächspartner ist, sondern auch hervorragend analysieren kann. Gleichzeitig traut er sich aber auch, kritische Themen zu benennen und einzuordnen – das hat er im Rahmen der Fußball-WM deutlich gezeigt. Es ist deshalb für uns eine große Freude, dass wir mit ihm als Experte in die kommenden Fußball-Livespiele mit dem Höhepunkt der Euro 2024 im eigenen Land gehen können."