«Die Geissens» machen RTLZWEI froh

Quotennews

Am Nachmittag ist auch mit «Hartz Rot Gold» weiter Sand im Getriebe.

Nahezu das gesamte erste Halbjahr 2022 fülltendie RTLZWEI-Primetime am Montagabend und auch seit Oktober war die „schrecklich glamouröse Familie“ um Robert und Carmen Geiss in Wiederholungen auf Sendung. Vor einer Woche startete RTLZWEI einen neuen Anlauf der Millionärsfamilie und durfte sich über solide 4,1 und 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe freuen. Die Gesamtreichweite wurde mit 0,55 und 0,67 Millionen Zuschauern ab drei Jahren beziffert.Die Folgen drei und vier der Doku-Soap, die die Familie weiterhin in London porträtierten und nach Istanbul begleiteten, verfolgten am gestrigen Montagabend nun 0,67 und 0,61 Millionen Zuschauer, darunter 0,32 und 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährige. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf gute 5,1 Prozent. Um 21:15 Uhr sank das Ergebnis hauchzart auf 4,9 Prozent. Auf dem Gesamtmarkt waren diesmal solide 2,4 und 2,3 Prozent Marktanteil drin. Vor acht Tagen lagen diese Werte bei 1,8 und 2,3 Prozent.Am Nachmittag kehrteins Programm zurück. Die erste von insgesamt 25 neuen Ausgaben der Sozial-Reportage brachte es ab 13:56 Uhr auf 0,17 Millionen Zuschauer. Bis kurz vor 16:00 Uhr lag der Marktanteil bei mäßigen 1,8 Prozent. In der Zielgruppe wies die AGF nur 30.000 Umworbene und miese 1,9 Prozent Sehbeteiligung aus. Zwei Folgenüberzeugten bis 18:05 Uhr 0,19 und 0,33 Millionen Zuschauer zum Einschalten, darunter 40.000 und 60.000 Millionen Jüngere. Die Marktanteile bewegten sich bei 1,6 und 2,1 Prozent bei allen sowie 1,8 und 2,1 Prozent bei den Jüngeren.