Bild sichert sich spanische Pokal-Wettbewerbe

TV-News

Abonnenten von BILDplus können die Spiele der Supercopa und Copa del Rey live bei bild.de und sportbild.de verfolgen.

Die Bild-Gruppe hat sich die Übertragungsrechte der spanischen Pokal-Wettbewerbe Supercopa und Copa del Rey gesichert und zeigt die Spiele co-exklusiv für alle BILDplus-Abonnenten bei bild.de und sportbild.de. Der Deal dauert bis ins Jahr 2025 und umfasst pro Saison 16 Spiele der beiden Wettbewerbe. Im Anschluss an die Live-Übertragungen stehen die Highlights auf Abruf zur Verfügung.„Die Duelle der spanischen Pokal-Wettbewerbe sind ein Muss für echte Fußballfans. Während bei der Supercopa die spanischen Top-Teams gegeneinander antreten, messen sich bei der Copa del Rey Underdogs mit Vereinen von Weltruhm – ein mitreißendes Fußball-Spektakel. Damit werten wir unser Bewegtbild-Angebot, das ja bereits die Highlights der 1. und 2. Liga, Fußball-Talks und Fighting-Events umfasst, für unsere BILDplus-Abonnenten weiter auf“, erklärt Matthias Brügelmann, Chefredakteur Sport der Bild-Gruppe.Die Supercopa findet bereits in den kommenden Tagen statt. Am 11. und 12. Januar treffen im Halbfinale Real Madrid und der FC Valencia sowie Real Betis Sevilla und der FC Barcelona aufeinander. Beide Spiele und das Supercopa-Finale am 15. Januar werden live bei BILDplus zu sehen sein. Anpfiff der Spiele ist jeweils um 20:00 Uhr. Das Finale der Copa del Rey, dem spanischen Pendant zu DFB-Pokal, wird am 6. Mai gespielt.