«DSWNWP» startet gut ins neue Jahr

Wie schon im Vorjahr startet RTL mit «Denn sie wissen nicht, was passiert» gut in das neue TV-Jahr. Kann die Show 2023 die guten Zahlen länger als im Vorjahr halten?

Mit dem Rückblick auf das vergangene Jahr wird RTL den Erfolg vonmit Vorsicht feiern. Hierzu ein kurzer Rückblick: am 08. Januar 2022 startet «DSWNWP» mit 2,23 Millionen Zuschauern und 0,79 Millionen Werberelevanten gut in das neue Jahr. Die Marktanteile von 9,2 und 13,4 Prozent untermauern die Leistung. Folge zwei ist mit 2,54 und 0,93 Millionen noch erfolgreicher, doch spätestens ab den Ausstrahlungen in der Jahresmitte stottert der Motor etwas. Über 1,8 und 1,78 Millionen ging das Interesse schließlich bei den «Best-of»-Folgen im Dezember auf 1,23 und 1,17 Millionen zurück. Die beiden letzten Platzierungen ausgeklammert, kann RTL jedoch im groben und ganzen mit 2022 zufrieden sein, über vier Ausgaben blieb der Marktanteil über 10 Prozent, die Zielgruppe erlaubte sich keinen Auftritt unter der 10-Prozent-Marke.So kommt es, dass auch 2023 für RTL und «Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show» gut startet, sogar etwas besser als im Vorjahr. Insgesamt schauten zwar "nur" 2,21 Millionen Zuschauer rein, doch das reichte zu etwas besseren 9,9 Prozent am TV-Markt. Die 14- bis 49-Jährigen zeigten mit 0,71 Millionen ebenfalls eine etwas niedrigere Reichweite als die erste Leistung 2022, doch auch hier ist die Quote mit 14,3 Prozent leicht besser. Inhaltlich veränderte sich bei «DSWNWP» wenig bis nichts. Das Motto der Show war "Winterspiele", Gottschalk moderierte, Jauch bekam Moderatorin Janin Ullman an die Seite, Barbara Schöneberger sollte von Schauspieler Henning Baum geholfen werden.Den Abend über irritierend war die Flirt-Laune von Schöneberger in Richtung Baum, doch zeigte sich «Der letzte Bulle» unbeeindruckt und ging auf keinerlei Avancen ein. Nichtsdestotrotz schien die Chemie zwischen Baum und Schöneberger zu stimmen, denn sie ließen Jauch und Ullmann am gestrigen Abend keine Chance auf den Sieg. Doch kein Grund sich lange in Mitleid zu suhlen, anders als noch im Vorjahr will RTL den Frühjahrs-Erfolg voll auskosten und sendet am heutigen Sonntag direkt die nächste Folge. 2022 steigerte die zweite Platzierung, eine Woche nach der ersten Ausgabe, die Zahlen in jeder Kategorie - gelingt das auch an aufeinanderfolgenden Tagen oder verkühlt sich RTL?