Sophia Maier geht schon wieder der Prostitution nach

TV-News

Erst vor einem halben Jahr hatten die RTL-Verantwortlichen das Special eingeplant.

Nach dem Dschungel ist vor dem Dschungel: Der Fernsehsender RTL wird nach dem Finale von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» wieder auf Altbekanntes aus dem Vorjahr setzen. Am Donnerstag, den 2. Februar 2023 um 22.35 Uhr kramt manaus dem Archiv.Die Sendung wurde erstmals am 21. Juli 2022 gesendet. Wie Sophia Maier in dieser Sendung dem Milliardenmarkt mitten im Europa nachging, sahen allerdings nur 0,79 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil lag bei schlechten 4,7 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,31 Millionen dabei, sodass man 7,9 Prozent Marktanteil erzielte. Ob die Wiederholung bessere Werte landet, ist allerdings fraglich.Am Freitag, 3. Februar, setzt man im Anschluss an «Murmel Mania» auf die ein Jahr alte Reportage. Die Fernsehstation RTL verspricht, „die lustigsten, spannendsten und vor allem verrücktesten Formate der Welt – vom nervenaufreibenden Domino Day bis hin zu den skurrilsten Spielshows Südamerikas“ zu zeigen.