«Wer wird Millionär» holt zum Finale satte 20 Prozent

Quotennews

Das TV-Jahr fängt zumindest in Sachen «Wer wird Millionär?» für RTL blendend an. Günther Jauch feiert ein schillerndes Ende der «3-Millionen-Euro-Woche».

Von Montag bis Freitag, jede Primetime, Günther Jauch und sein heißer Stuhl. RTL macht sich die erste komplette Jahreswoche in Sachen Programmplanung leicht und ist mehr als erfolgreich damit.flimmerte in der abgelaufenen Woche jeden Abend über den Bildschirm und mit 3,32, 3,46 und 3,73 Millionen Zuschauern fing es bereits gut an. Erst Donnerstag, als 3,49 Millionen folgten, stieg die Reichweite nicht weiter. Doch keine Sorge bei RTL, Jauch holte nur kurz Luft für das Finale. Am Dreikönigstag war mit dem Finale der dritten «3-Millionen-Euro-Woche» dann ein sagenhafter Wert von 4,86 Millionen Zuschauern möglich.Zur Einordnung: Über alle TV-Sender geblickt, war das die zweitbeste Leistung des gesamten Tages, einzig die ZDF-Primetime mitwar mit 6,06 Millionen Zuschauern erfolgreicher. Doch gelang nicht nur der Gesamt-Coup, auch die Zielgruppe wurde schlichtweg dominiert. Stolze 1,25 Millionen Umworbene folgten Jauch und den Kandidaten aus der Rate-Woche, bei ihrer Chance, 3 Millionen Euro zu gewinnen. Damit war klar, dass RTL mit weitem Abstand die beste Zielgruppe-Reichweite stellt, der Marktanteil von erreichten 23,2 Prozent untermalt dieses exzellente Ergebnis. Insgesamt schmückt sich der Köln-Sender mit der Freitags-Primetime mit 20,0 Prozent am TV-Markt.Doch war der gestrige Abend, bei sicherlich ganzer Freude in Köln über die Zahlen, nicht der beste einer «3-Millionen-Euro-Woche». Dieser ereignete sich am 06. Januar 2022, als mit 4,92 Millionen zumindest rein der Reichweite nach mehr Zuschauer folgten. Damals war jedoch der Marktanteil mit 19,5 Prozent etwas niedriger, womit sich durchaus sagen lässt, dass gestern minimal erfolgreicher war. In der Zielgruppe stellte die gestrige Show internen einen neuen Rekord auf.