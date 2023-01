Das «Hot oder Schrott - Promi Spezial» ist zurück

Quotennews

2022 spendierte VOX sechs neue Folge Folgen von «Hot oder Schrott» im «Promi-Spezial». Startete damit aber erst im Mai - 2023 geht es schon am 08. Januar mit neuen Folgen los.

Früh zurück im neuen Jahr!ist wieder da. Im vergangenen Jahr gab es sechs neue Folgen mit prominenter Unterstützung, jedoch lief es bei lediglich einer Ausstrahlung erwähnenswert gut. Am 29. Mai 2022 kamen 1,22 Millionen Zuschauer zusammen, der Marktanteil landete bei immerhin 4,8 Prozent. Auch die Zielgruppe war mit 0,55 Millionen und 8,7 Prozent am entsprechenden Markt für «Hot oder Schrott» und VOX sehr erfolgreich. Ehrlicherweise verliefen die restlichen Platzierungen mit Reichweiten zwischen 0,85 und 0,74 Millionen Zuschauern eher mäßig, bei Marktanteilen von 3,2 bis 3,7 Prozent bleibt wenig Raum für Sektkorken.Aber: Neues Jahr, neues Glück. VOX setzt schon am 08. Januar 2023 auf ein neues. Den ICE Q10, ein selbstbalancierendes faltbares E-Dreirad, testeten Martin Klempnow und Mario Longo, Jorge González und José Benédi gemeinsam mit Eko Fresh und Sarah Bora. Uwe Herrmann und Winnie Hummitzsch, Mirja du Mont und Anna Heesch sowie Ross Antony und Paul Reeves schauten danach auf Vino 2 Go, einen stilvollen Weinbecher, der den Inhalt kühl und insektenfrei halten soll. Antony & Reees blieben für Produkt 3, sie testeten mit Manuel Flickinger und Sonja Tolevski und Melody Haase und Xenia Prinzessin von Sachsen den Badebucket. Insgesamt gab es 12 neue Produkte zu testen und bewerten - die Prominenten-Teams wechselten sich immer wieder ab.Der frühe Einstieg von «Hot oder Schrott - Promi Spezial» gefiel gestern Abend bei VOX lediglich 0,66 Millionen Zuschauern. Der Sender mit der roten Kugel markierte damit lediglich 2,6 Prozent am TV-Markt. Die Leistung der «Promi-Spezial»-Ausgaben aus dem Vorjahr konnten also in keiner Weise wiederholt oder bestätigt werden. Die Zielgruppe musste sich über mit 4,6 Prozent am entsprechenden Markt freuen, es kamen immerhin 0,27 Millionen Umworbene zusammen.