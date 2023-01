«Wednesday» bekommt eine zweite Staffel

US-Fernsehen

Tim Burton hat auch in den kommenden Monaten ein Job, den Netflix hat seine Serie fortgesetzt.

Die erste Staffel der Addams Family-Figurwurde verlängert. Die Serie, die Mitte Dezember startete, hat 341 Millionen Stunden laut Netflix in der ersten Woche eingefahren. Seitdem hat sich die Serie zur zweitgrößten englischsprachigen Fernsehserie auf Netflix entwickelt, die in den ersten 28 Tagen über 1,2 Milliarden Stunden abgerufen wurde, neben anderen Rekorden für Streaming-Serien.Jenna Ortega spielt die Rolle der Wednesday Addams in der Horror-Comedy-Serie. Laut der offiziellen Beschreibung der ersten Staffel dreht sich die Serie um Wednesdays "Jahre als Schülerin an der Nevermore Academy". Sie versucht, ihre aufkommenden übersinnlichen Fähigkeiten zu meistern, eine monströse Mordserie zu vereiteln, die die örtliche Stadt terrorisiert, und das übernatürliche Geheimnis zu lösen, in das ihre Eltern vor 25 Jahren verwickelt waren - und das alles, während sie ihre neuen und sehr verworrenen Beziehungen in Nevermore meistert".Neben Ortega gehörten zur Besetzung der ersten Staffel Gwendoline Christie, Jamie McShane, Percy Hynes White, Hunter Doohan, Emma Myers, Joy Sunday, Naomi J. Ogawa, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Riki Lindhome und Christina Ricci. Catherine Zeta-Jones trat auch als Morticia Addams neben Luis Guzmán als Gomez und Isaac Ordonez als Pugsley auf.Alfred Gough und Miles Millar entwickelten die Serie und fungierten auch als Co-Showrunner und ausführende Produzenten. Tim Burton führte bei den ersten vier Episoden Regie und ist auch ausführender Produzent der Serie. Steve Stark von Toluca Pictures und Andrew Mittman von 1.21 Entertainment sind ebenfalls ausführende Produzenten, zusammen mit Kevin Miserocchi von der Tee and Charles Addams Foundation, Kayla Alpert, Jonathan Glickman von Glickmania, Gail Berman, Tommy Harper und Kevin Lafferty. MGM Television ist das Studio.