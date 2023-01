«Nord bei Nordwest» verpasst knapp die 8-Millionen-Marke

Quotennews

Im Anschluss ging das Interesse für «Kommissar Wisting» erneut rapide zurück.

Die ARD-Krimireiheist am Donnerstagabend mit einer neuen Folge ins Programm von Das Erste zurückkehrt und hat einmal mehr abgeräumt. 7,96 Millionen Zuschauer verfolgten den Film „Auf der Flucht“, bei dem erstmals Hauptdarsteller Hinnerk Schönemann auch die Regie übernahm. Der Marktanteil belief sich auf fantastische 28,0 Prozent. Damit verpasste man zwar den Rekord von über zehn Millionen Zuschauern aus dem Januar 2021, doch die Einschaltquote war die dritthöchste jemals gemessene Sehbeteiligung. Beim jungen Publikum waren 0,77 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei, die Sehbeteiligung belief sich auf herausragende 13,6 Prozent. Das bedeutet die Einstellung des Rekords aus dem Januar 2021, als es 1,27 Millionen Menschen für dieses Ergebnis brauchte.Im Anschluss setzte die blaue Einsfort. Die zweite Staffel lief am Neujahrstag nach dem «Tatort» an, konnte aber das Niveau des Vorlaufs nicht halten. So auch diesmal: Die Reichweite schrumpfte um 21:45 Uhr auf 2,80 Millionen, die vierte Folge sahen nur noch 2,26 Millionen. Der Marktanteil lag ebenfalls unter dem Niveau des Sonntagabends bei soliden 11,8 und 12,2 Prozent. Bei den Jüngeren generierte man mit der Doppelfolge miese 3,5 und 2,9 Prozent. Es blieben noch 0,19 und 0,12 Millionen Seher dran.Vor der Primetime überzeugte ab 18:00 Uhr zunächst die Quizshow3,86 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton durften sich über 20,9 Prozent Marktanteil freuen. Die Gäste Katharina Wackernagel und Benjamin Sadler sorgten für 0,36 Millionen junge Zuschauer und tolle 10,7 Prozent.kam mit der Episode „Sicherer Hafen“ auf 2,26 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und ausbaufähige 10,0 Prozent. Die neue Episode bescherte dem Ersten 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährige und 6,1 Prozent Marktanteil in dieser Zuschauergruppe.Am Mittag feierte das25-jähriges Bestehen. Evelin König feierte den Geburtstag 0,95 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Es war die höchste Reichweite seit März 2022. Der Marktanteil der Jubiläumssendung belief sich auf ordentliche 12,3 Prozent. Beim jungen Publikum waren mit 70.000 Sehern mäßige 5,1 Prozent drin.