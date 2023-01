Reeperbahn-Abend bei RTLZWEI durchgehend gefragt

Quotennews

Bei RTL zog derweil «Wer wird Millionär?» mit seiner „3-Millionen-Euro-Woche“ weiter an.

RTLZWEI startete am Donnerstag um 20:15 Uhr eine neue Staffel vonund versprach einmal mehr „das wahre Leben auf dem Kiez“ abzubilden. Im Mittelpunkt der Folge „Kiez-Koberer im Datingfieber“ stand Koberer Fabian, der auf die Unterstützung seines Kollegen Björn angewiesen war. Doch der war unglücklich, weshalb ihn Fabian verkuppeln wollte. 0,68 Millionen Zuschauer interessierten sich für diese Geschichte. Ebenfalls mit Kameras begleitet wurde Gogo-Tänzerin Marie, die sich frisch verlobt hatte. Die Kiez-Reportage sorgte für einen Marktanteil von soliden 2,4 Prozent. In der Zielgruppe generierten 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährige starke 5,9 Prozent Marktanteil.Damit war der Start der sechsten Staffel ähnlich erfolgreich wie die Premiere der fünften Runde, die am 20. Januar 2022 0,62 Millionen Zuschauer und Marktanteil von 2,1 und 5,4 Prozent einfuhr. Zurück zum gestrigen Donnerstag: RTLZWEI blieb ab 22:15 Uhr weiterhin im Hamburger Rotlichtviertel, wechselt aber das Genre. Mitlockte der Sender 0,63 Millionen True-Crime-Fans an, darunter 0,24 Millionen Umworbene. Das für RTLZWEI recht unbeschriebene Genre hielt nicht nur das Niveau der Doku-Reihe, sondern baute die Marktanteile auf 3,8 Prozent bei allen sowie 6,3 Prozent bei den Umworbenen aus.Noch bessere Zahlen schrieb derweil RTL , das den vierten Abend in Folge auf Günther Jauch undsetzte. Nach guten Werten am Montag und Dienstag mit 12,5 und 13,7 Prozent in der Zielgruppe, stieg das Ergebnis bereits am Mittwoch auf sagenhafte 15,8 Prozent. Am Donnerstag sorgten 0,87 Millionen 14- bis 49-Jährige für grandiose 18,1 Prozent. Insgesamt unterhielt der Kölner Sender 3,49 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil bewegte sich diesmal bei 15,4 Prozent und lag damit einen Prozentpunkt unter dem Mittwochs-Niveau, als 3,73 Millionen Zuschauer einschalteten.