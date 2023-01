WDR bewirbt «Feuer & Flamme»-Staffelstart mit crossmedialem Thementag

TV-News

Zahlreiche Hörfunkwellen beteiligen sich tagsüber an dem Thementag, während im WDR Fernsehen das Abendprogramm monothematisch gestaltet wird.

Bekanntlich startet am Montag, 9. Januar, um 20:15 Uhr im WDR Fernsehen die sechste Staffel der Feuerwehr-Dokuserie Quotenmeter berichtete ). Um der Sendung größtmögliche Aufmerksamkeit zu schenken, plant der WDR am Sendungstag einen crossmedialen Thementag unter dem Motto „112 – wer rettet uns?“. Beteiligt sind neben dem WDR Fernsehen die Hörfunkwellen 1Live, WDR 2, WDR 4, WDR 5 sowie WDRforyou, das Online-Angebot für Geflüchtete.WDR 2 plant unter anderem ein Interview im Morgenmagazin mit zwei Protagonisten der Dokutainment-Reihe. Bei WDR 4 berichten Feuerwehrleute den ganzen Tag über von ihrer Arbeit. Außerdem spricht WDR 4 mit Geretteten, die der Feuerwehr ihr Leben verdanken. Auch in 1Live kommen Retter und Gerettete zu Wort, zudem geht es um die angespannte Situation in den Rettungsdiensten und warum es wichtig ist, dass sich Menschen bei freiwilligen Feuerwehren engagieren. WDRforyou begleitet in einer Reportage Hamed Sanipour und seine Feuerwehr-Mannschaft bei einer Übung. Sanipour ist vor neun Jahren aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet und direkt ein Jahr danach in die freiwillige Feuerwehr Lohmar-Wahlscheid eingetreten.Das WDR Fernsehen gestaltet sein Abendprogramm weitgehend monothematisch. Im Anschluss an die erste «Feuer & Flamme»-Folge schließt sich um 22:15 Uhr die Dokuan. Darin geht es um die Arbeit ehrenamtlicher Rettungskräfte. Um 23:00 Uhr folgt aus der Reihedie Folge, eine Reportage über Notfallsanitäter in der Rettungswache. Den Schluss bilden ab 23:30 Uhr drei Folgen der Doku-Soap. Auch in der ab 19:30 Uhr gesendetenerzählen die Autoren von Rettern und Geretteten. In Köln werden angehende Notfallsanitäter portraitiert, in Aachen geht es um die Höhenretter der Berufsfeuerwehr. Die Reporterin in Duisburg spricht mit zwei Feuerwehrleuten, die im Einsatz schwer verletzt wurden, und in Südwestfalen steht das neue Mehrzweckboot der Feuerwehr Olpe im Mittelpunkt. Die «Lokalzeit Bonn» erinnert an die „Helden von Sankt Augustin“, während sich im Bergischen Land durch parkende Autos blockierte Hydranten auf öffentlichen Parkflächen unter die Lupe genommen werden.