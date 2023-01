«Rowdy» kommt zu Freevee

US-Fernsehen

Amazon Freevee gab bekannt, dass die Original-Sportdokumentationam 3. Februar exklusiv auf dem Streaming-Dienst in den USA Premiere haben wird. Der Film konzentriert sich auf den NASCAR Cup Series Champion Kyle Busch, der eines der größten Comebacks aller Zeiten im Sport erlebt. Wann der Dokumentarfilm nach Deutschland kommt, ist allerdings noch nicht bekannt.Kyle Busch ist einer der polarisierendsten Fahrer der aktuellen NASCAR-Serie, mit unvergleichlichem Talent und dem einzigartigen Willen, alles zu gewinnen. In Rowdy stößt Busch an seine körperlichen Grenzen, als er 2015 einen Unfall erleidet, der seine Karriere beenden könnte, nur um einen Weg zur ersten von zweifellos vielen Cup Series-Meisterschaften zu finden. «Rowdy» enthält Interviews mit Busch selbst und einigen der einflussreichsten und bekanntesten Fahrer des Sports, darunter die NASCAR-Legenden Dale Earnhardt Jr. und Jeff Gordon.«Rowdy» wird von Wright Productions and Entertainment und Venture 10 Studio Group in Zusammenarbeit mit NASCAR Studios (früher bekannt als NASCAR Productions) produziert. Derek Daugherty, Garrett Graham, Hans Schiff, John Stevens und Chance Wright fungieren als ausführende Produzenten, neben den NASCAR-Mitarbeitern Tim Clark, Tally Hair und Matt Summers. Richard Valenzuela und JJ Terry führen Regie.