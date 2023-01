Serienfiguren sollen Teil der Werbesports werden

Vermischtes

Paramount Global denkt darüber nach, neue Werbeformen zu kreieren.

Der zu Paramount Global gehörende Sender CBS wird demnächst seine Programme bei einem neu gegründeten Dienst auflisten, der Fernsehprogramme mit Vermarktern zusammenbringen soll, die Kampagnen starten wollen, die die Sendungen nutzen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Es könnte also sein, dass eine regionale Fast-Food-Kette oder ein neu gegründeter Online-Händler – ganz zu schweigen von einem großen nationalen Konsumgüterhersteller – Figuren aus «Young Sheldon» oder das Logo von «NCIS» einbinden, um die Aufmerksamkeit neuer Kunden zu gewinnen.„Die Idee ist, den Werbetreibenden die Möglichkeit zu geben, sich mit Programmen zu verbinden", sagt Alan Gould, ein Mitbegründer der neuen Börse MutualMarkets. "Es gibt derzeit keine einfache Möglichkeit für Marken, mit diesen Sendungen Geschäfte zu machen". Das Konzept taucht auf, weil Fernsehsender und ihre Streaming-Konkurrenten verzweifelt nach neuen Wegen suchen, um auf ihre Programme aufmerksam zu machen.Die Fernsehsender müssen damit beginnen, ihre Marketing-Reichweite auf neue Zielgruppen für ihre Inhalte auszudehnen", so Mike Benson, Präsident und Chief Marketing Officer von CBS, in einem Interview. Gould sagt, dass MutualMarkets auch mit einem anderen Medienunternehmen im Gespräch ist, dessen Namen er nicht nennen möchte, und hofft, mit CBS und einem zweiten Unternehmen zusammenzuarbeiten, um den Service zu testen und herauszufinden, was gut ankommt.