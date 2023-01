Dwayne Johnson wollte DC kontrollieren

Kino-News

Jetzt sprechen die Insider: Bevor James Gunn seinen Vertrag unterschrieb, hatte der «Black Adam»-Hauptdarsteller um die Aufmerksamkeit des Warner-Bros.-Discovery-Chefs gebuhlt.

Nicht lange nachdem die Fusion von Warner Bros. Discovery im April abgeschlossen wurde, sprach Dwayne Johnson direkt mit CEO David Zaslav über einen mehrjährigen Plan für «Black Adam» und einen von Henry Cavill gespielten Superman, in dem die beiden Filme miteinander verwoben werden sollten, um einen Showdown zwischen Superman und Black Adam vorzubereiten, so Quellen. Die «Black Adam»-Produzenten Hiram Garcia, Johnsons ehemaliger Schwager, und Beau Flynn waren ebenfalls Teil der Truppe, die DC auf einen neuen Weg bringen will. Andere Quellen bestätigten das Treffen, spielten aber jegliche Diskussion über die Zukunft von «Black Adam» herunter.Die neuen Filmchefs von Warner Bros., Michael De Luca und Pam Abdy, genehmigten einen Cameo-Auftritt von Cavill in «Black Adam», obwohl Toby Emmerich 2018 die Entscheidung getroffen hatte, einen anderen Schauspieler für den roten Umhang zu finden. Cavill trennte sich in diesem Jahr von seiner Managerin, Johnsons Ex-Frau Dany Garcia, aber eine Quelle sagt, dass dies nichts mit dem DC-Drama zu tun hatte und sie weiterhin eine strategische Beraterin des Schauspielers sei.In der Zwischenzeit hatte sich die Beziehung zwischen Johnson und Warner Bros. weiter belastet, nachdem Johnson darauf gedrängt hatte, als Produzent an dem Animationsfilm «DC League of Super-Pets» mitzuwirken, der im Juli in die Kinos kam, aber wenig dafür getan hatte, ihn zu bewerben. Der Schauspieler bestand auch auf einer Tequila-Bar bei der New Yorker Premiere von «Black Adam» mit seiner Marke Teremana, obwohl der Film ab 13 Jahren freigegeben ist.