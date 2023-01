Oliver Queen bleibt der Gleiche

US-Fernsehen

Stephen Amell wird auch in «The Flash» seine Rolle fortführen.

Stephen Amell wird in der neunten und letzten Staffel vonein weiteres Mal als Oliver Queen alias The Green Arrow zurückkehren. Mehrere Fachmagazine berichten, dass der Schauspieler in Folge neun der neunten Staffel zu sehen sein wird. Er wird sich zu den bereits angekündigten Gaststars David Ramsey, Keiynan Lonsdale und Sendhil Ramamurthy gesellen."Als unsere letzte Staffel angekündigt wurde, wussten wir sofort, dass wir Stephen zurückhaben wollten, um seine ikonische Rolle als Oliver Queen wieder aufzunehmen. Schließlich war es Oliver, der Barry Allen ursprünglich auf seinen heldenhaften Weg gebracht hatte. Deshalb war es allen im Team Flash so wichtig, dass sich mit Olivers Rückkehr in der letzten Staffel von «The Flash» ein Kreis schließt", so der ausführende Produzent Eric Wallace. "Das Ergebnis ist eine epische und zugleich emotionale Episode, von der wir hoffen, dass die Arrowverse-Fans sie genießen werden. Damit wollen wir uns bei allen bedanken, die unsere Serie neun wunderbare Jahre lang verfolgt und unterstützt haben. Wir können es kaum erwarten, Grant und Stephen wieder gemeinsam die Welt retten zu sehen. Und ja, es wird spannend, aufregend und tränenreich werden."Die Produktion der letzten Staffel, die aus 13 Episoden bestehen wird, begann im September 2022. Die Erstausstrahlung der Staffel ist für dieses Jahr geplant. Mit dem Abschluss von Staffel neun wird «The Flash» die am längsten laufende Serie in der Geschichte von The CW sein. Zum Vergleich: «Supernatural» lief 15 Staffeln lang, wurde aber zunächst auf The WB ausgestrahlt, bevor es zu The CW wurde. Die Serie «The Flash» begann 2014, nachdem der Sender zu CW wurde.