Olivia Culpo und Jeannie Mai Jenkins moderieren die 71. Miss-Universe-Wahl

US-Fernsehen

Die Gala, die sonst im linearen Fernsehen vertreten war, wird ab 2023 exklusiv bei Roku gestreamt.

Der bevorstehende Wechsel des Miss-Universe-Wettbewerbs zum Roku Channel bringt auch zwei neue Moderatoren mit sich: Die ehemalige Miss Universe Olivia Culpo und Jeannie Mai Jenkins («The Real») werden durch die diesjährige Sendung führen, die am Samstag, den 14. Januar, in New Orleans stattfinden wird.Culpo und Jenkins lösen Steve Harvey ab, der die Sendung fünf Jahre lang moderiert hatte (mit Ausnahme des Jahres 2021, als die Sendung aufgrund der COVID-19-Pandemie pausiert wurde). Harvey war Teil von Fox' Vertrag mit Miss Universe. Letzten Monat berichteten Medien, dass der 71. Miss-Universe-Wettbewerb das jüngste TV-Ereignis ist, das auf Streaming umgestellt wird, da der Roku Channel einen Einjahresvertrag als offizielle englischsprachige US-Heimat für Miss Universe abgeschlossen hat. Die Veranstaltung wird in den Staaten auch auf Spanisch auf Telemundo ausgestrahlt."Diese Organisation hatte einen solchen Einfluss auf mein Leben und ich bin so dankbar für dieErfahrungen, die ich mit meiner Miss-Universe-Familie gemacht habe", sagt Culpo. "Ich habe großen Respekt vor der kontinuierlichen Entwicklung des Miss-Universe-Unternehmens, einschließlich der neuen weiblichen Eigentümerschaft zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte.“Mai Jenkins fügte hinzu: "Ich könnte nicht aufgeregter sein, wieder beim Miss-Universe-Unternehmen zu sein, zusammen mit all den unglaublichen Frauen, die aus der ganzen Welt nach New Orleans reisen werden. Ich fühle mich so geehrt, dass ich sie und all die erstaunlichen Veränderungen, die die Organisation im letzten Jahr die die Organisation im letzten Jahr vorgenommen hat, um die Geschichte der Frauen weltweit voranzubringen."