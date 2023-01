«Midway  Für die Freiheit» setzt sich an die Spitze des privaten Filmprogramms

Quotennews

Konkurrenz bekam ProSieben von den Spielfilmen, die Kabel Eins und RTLZWEI ausstrahlten.



ProSieben setzte zur Primetime auf den Actionfilm «Midway – Für die Freiheit» ► , welches 1,38 Millionen Fernsehende zum Einschalten bewegte. Dies hatte einen starken Marktanteil von 5,3 Prozent zur Folge. Bei den 0,45 Millionen Jüngeren waren zudem solide 7,9 Prozent Marktanteil möglich. Weiter ging es mit, wofür noch 0,44 Millionen Neugierige auf dem Sender verharrten. Noch immer kam hier eine hohe Quote von 4,4 Prozent zustande. Bei den 0,15 Millionen Umworbenen konnte hingegen ein Rückgang auf akzeptable 6,6 Prozent Marktanteil nicht verhindert werden.Kabel Eins startete mit dem Thrillerin das Mittwochabendprogramm und überzeugte damit 0,71 Millionen Zuschauer, was einer annehmbaren Sehbeteiligung von 2,6 Prozent entsprach. Die 0,18 Millionen Werberelevanten lagen zu Beginn des Abends bei mäßigen 3,0 Prozent Marktanteil.schob sich bei einem Publikum von 0,53 Millionen Menschen knapp über den Senderschnitt auf gute 3,3 Prozent Marktanteil. Die 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen hingegen auf ein niedriges Resultat von 2,3 Prozent zurück.Die Komödieeröffnete die Primetime bei RTLZWEI und landete mit 0,49 Millionen Fernsehenden bei einem akzeptablen Resultat von 1,8 Prozent. Die 0,34 Millionen Jüngeren sicherten sich eine hohe Quote von 5,8 Prozent. Für «I Feel Pretty» ► blieben 0,30 Millionen Neugierige auf dem Sender, wodurch sich der Marktanteil auf passable 2,1 Prozent erhöhte. Die 0,14 Millionen Umworbenen hielten sich bei einer soliden Quote von 4,4 Prozent.