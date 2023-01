Sat.1 startet erfolgreich mit «Die besten Comedians Deutschlands»

Quotennews

Vor allem das Resultat in der Zielgruppe, welches die Comedyshow einfuhr, konnte sich sehen lassen.



hieß es gestern zur Primetime in Sat.1 . In der Stand-Up-Gala, die im Rahmen des alljährlichen Cologne Comedy Festival stattfindet, gaben zahlreiche Comedians Auszüge auf ihren aktuellen Programmen zum Besten. So konnten die Zuschauer Ausschnitte aus den Programmen von Ralf Schmitz, Dieter Nuhr, Paul Panzer, Chriss Tall, Lisa Feller, Kaya Yanar oder Mirja Boes anschauen.Insgesamt fanden 1,54 Millionen Zuschauer für das Format auf den Sender, so dass man sich von den privaten Sendern einzig hinter RTL einordnen musste. Dies wurde mit einem hohen Marktanteil von 6,2 Prozent belohnt. Noch größer war das Interesse an der Show in der Zielgruppe, welche mit 0,68 Millionen Jüngeren vertreten war. Hier wurde somit eine starke Quote von 12,6 Prozent ermittelt.Im Anschluss mussten die Zuschauer auf dem Sender auch weiterhin nicht auf ein humorvolles Programm verzichten. Ab 23.10 Uhr zeigte Sat.1 nämlich, womit das Interesse jedoch deutlich nachließ. Die verbleibenden 0,45 Millionen Fernsehenden brachten es noch auf einen mäßigen Marktanteil von 3,6 Prozent. Die 0,17 Millionen Umworbenen hielten sich zumindest bei einem passablen Resultat von 6,2 Prozent.