Die 3-Millionen-Euro-Woche bei «Wer wird Millionär?» ist nicht zu bremsen

Quotennews

Bis jetzt erhöhte sich das Interesse an neuen Folgen mit Günther Jauch von Tag zu Tag.



Direkt zum Start ins neue Jahr verwöhnt RTL seine Zuschauer mit einer riesigen Dosis an. Fünf Tage lang wird die inzwischen dritte „3-Millionen-Woche“ gesendet. Diesen Höchstgewinn hat bisher jedoch noch niemand mit nach Hause genommen. Mit einem Mindestgewinn von 16.000 Euro in den Shows von Montag bis Donnerstag qualifiziert man sich dann für das große Finale am Freitag.Der Start in die Woche verlief mit 3,32 Millionen Fernsehenden sehr erfolgreich, am Dienstag saßen dann sogar 3,46 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm. So hatte sich der Marktanteil von 13,7 auf 14,8 Prozent Marktanteil erhöht. Die 0,73 Millionen Jüngeren hatten sich zum Auftakt eine hohe Quote von 12,5 Prozent gesichert. Auch hier ging es einen Tag später aufwärts, so dass die 0,74 Millionen Umworbenen bei 13,7 Prozent Marktanteil landeten.Der Aufwärtstrend ließ sich auch gestern nicht bremsen, als die Reichweite weiter auf 3,73 Millionen Interessenten wuchs. Damit legte auch die Sehbeteiligung noch eins drauf und der Sender erzielte nun herausragende 16,4 Prozent Marktanteil. Eine ähnliche Entwicklung war in der Zielgruppe zu erkennen, welche nun mit 0,78 Millionen Werberelevanten vertreten war. Diese sicherten sich einen starken Marktanteil von 15,8 Prozent.