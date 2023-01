Kommt ein neues «Money Heist»?

Rundschau

Netflix hat mit «Kaleidowskop» ein neues Bankraub-Drama veröffentlicht, das allerdings vor langer Zeit spielt.

«Will Trent» (seit 3. Januar bei ABC, Kein Deutschlandstart bekannt)

«Das lügenhafte Leben der Erwachsenen» (seit 4. Januar bei Netflix)

«Kaleidowskop» (seit 1. Januar bei Netflix)

«Star Wars: The Bad Batch» (seit 4. Januar bei Disney+)

«Untergegangenen Zivilisationen auf der Spur» (seit 11. November bei Netflix)

Special Agent Will Trent vom Georgia Bureau of Investigations (GBI) wurde bei seiner Geburt ausgesetzt und musste in Atlantas überlastetem Pflegesystem eine harte Zeit durchstehen. Aber jetzt ist Will Trent entschlossen, seinen einzigartigen Blickwinkel zu nutzen, um sicherzustellen, dass niemand mehr so im Stich gelassen wird wie er selbst. In «Will Trent» spielen Ramón Rodríguez als Will Trent, Erika Christensen als Angie Polaski, Iantha Richardson als Faith Mitchell, Jake McLaughlin als Michael Ormewood und Sonja Sohn als Amanda Wagner. Ausführende Produzenten sind Liz Heldens, Dan Thomsen, Karin Slaughter und Oly Obst. Ramón Rodríguez ist einer der Produzenten. Die Pilotfolge wurde von Liz Heldens und Dan Thomsen geschrieben, und Paul McGuigan führte Regie und war ausführender Produzent.Im Neapel der 1990er-Jahre freundet sich eine wohlbehütete Jugendliche mit der bei ihren Eltern verhassten Tante an, um mehr über sich und die Stadt zu erfahren, in der sie lebt.Ein Meisterdieb und seine Bande planen einen ausgeklügelten 7 Milliarden Dollar schweren Diebstahl – doch Verrat, Gier und andere Bedrohungen bringen ihre Pläne ins Wanken.Monate sind vergangen seit den Geschehnissen auf Kamino, und die Bad Batch fliegen auch nach dem Fall der Republik weiter durch das Imperium. Auf einer Reihe von spannenden Söldnermissionen, die sie an überraschende und gefährliche neue Orte führen, treffen sie auf Freunde und Feinde – sowohl neue als auch altbekannte.Der Journalist Graham Hancock reist um die Welt, um nach Hinweisen auf rätselhafte, verlorene Zivilisationen zu suchen, die bis in die letzte Eiszeit zurückreichen.