Digital Natives: Sarah Hannemann

Interview

Die Schauspielerin, die bei «Leon» dabei ist, mag Kerzen und spielt gerne Action-Adventures.

Ich liebe die Herausforderungen, die jede Rolle mit sich bringt. Die Abwechslung in meinem Beruf lässt die Arbeit nie langweilig werden. Wenn ich Musik mache, kann ich kreativ sein. Texte zu schreiben ist für mich auch immer etwas Therapie!Mein Telefon, Musik, eine Haarbürste und ein schönes Parfüm.Wenn ich etwas wissen will, suche ich meistens bei Google danach. Aktuelle Themen werden mir oft vorgeschlagen und wenn es mich interessiert, lese ich mir den Artikel durch!Anthony Hopkins und Johnny Depp wären mein größter Traum. Die beiden sind einfach Meister ihres Handwerks und ich könnte eine Menge von Ihnen lernen. Aus dem deutschen Raum wäre es Jürgen Vogel. Ich hab‘ ihn mal bei einer Feier kennengelernt und finde ihn super sympathisch.Alles Schlechte hat auch was Gutes. Den Spruch brachte meine Mum immer und er hilft mir dabei, oftmals positiv zu bleiben, auch wenn es gerade eine schwere Zeit ist.Mit gutem Essen, einen tollen Film und Kerzenlicht. Ich liebe Kerzen!Mit Sport im Fitnessstudio. Und ich gehe einmal die Woche Boxen.Instagram, TikTok, FacebookIch hab‘ eine PS4 und spiele gerne Action-Adventures.Für Disney, Netflix , Amazon und Spotify.