Chelsea Handler könnte die «Daily Show» übernehmen

US-Fernsehen

Die ehemalige «Chelsea Lately»-Moderatorin ist derzeit sehr gefragt.

In der neuesten Folge des Podcasts «The Last Laugh» von The Daily Beast sagte Chelsea Handler, dass sie sich sehr ernsthaft um die Nachfolge derbewerbe, die Trevor Noah im vergangenen Monat offiziell verlassen hatte. Handler wurde im Vorfeld von Noahs letzter Folge am 8. Dezember als Gastmoderatorin angekündigt, zusammen mit Namen wie John Leguizamo, Hasan Minhaj, Kal Penn und Sarah Silverman sowie den derzeitigen Korrespondenten Roy Wood Jr. und Desi Lydic."Als Trevor [Noah von der «Daily Show»] zurücktrat und sie sagten, sie bräuchten Gastmoderatoren, dachte ich: ‚Ja, klar, das mache ich auch.‘ Und das ist ein perfekter Job für mich. Das ist ein toller Auftritt", sagte sie Matt Wilstein. "Wir werden auf jeden Fall Gespräche darüber führen, ganz sicher. Ich habe dort eine Woche Zeit, also werde ich definitiv ein paar Sachen ausprobieren. Ich werde hingehen, Spaß haben und abliefern", fügte sie hinzu.Auf die Frage, ob Handler eine andere Talkshow übernehmen würde – speziell James Cordens «The Late Late Show» auf CBS, die nach seinem Ausscheiden im Frühjahr einen neuen Moderator sucht – sagte sie, sie habe kein Interesse an dieser Ecke der Late Night Show. "Nein, ich meine, die läuft um 0:30 Uhr. Daran bin ich nicht interessiert", sagte Handler. "Das interessiert mich nicht." Vielleicht weil Trevor Noah diesen Sendeplatz bekommt?