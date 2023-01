«Avatar 3» wird einige böse Feuer-Na'vi einführen

Kino-News

James Cameron: "Ich möchte die Na'vi aus einem anderen Blickwinkel zeigen.“

In James Camerons «Avatar: Aufbruch nach Pandora» und «Avatar: The Way of Water» lernen die Kinobesucher zwei verschiedene Na'vi-Stämme kennen: die im Wald lebenden Omaticaya und die im Wasser lebenden Metkayina. Beide Stämme sind friedlich und werden nur dann gewalttätig, wenn ihr Land von Menschen in Besitz genommen wird. Die Zuschauer könnten jedoch bald herausfinden, dass nicht alle Na'vi gute Na'vi sind. James Cameron sagte gegenüber dem französischen Sender "20 Minutes" (via „Total Film“), dass der nächste Teil, der noch unbetitelte «Avatar 3», einen dritten Clan auf Pandora einführen wird, der die dunkle Seite der Na'vi zeigt.Cameron sagte, «Avatar 3» werde "andere Kulturen erforschen als die, die ich bereits gezeigt habe. Das Feuer wird durch das 'Aschvolk' repräsentiert werden. Ich möchte die Na'vi von einer anderen Seite zeigen, weil ich bisher nur ihre guten Seiten gezeigt habe.""In den ersten Filmen gibt es sehr negative Beispiele für Menschen und sehr positive Beispiele für Na'vi", so der Regisseur weiter. "In «Avatar 3» werden wir das Gegenteil machen. Wir werden auch neue Welten erkunden, während wir die Geschichte der Hauptfiguren fortsetzen. Ich kann sagen, dass die letzten Teile die besten sein werden. Die anderen waren eine Einführung, ein Weg, den Tisch zu decken, bevor das Essen serviert wird."Cameron hat die Produktion von «Avatar 3» bereits abgeschlossen, der am 20. Dezember 2024 in die Kinos kommen soll. Sollte der Filmemacher das Franchise bis zu «Avatar 5» verlängert bekommen, dann werden die Na'vi auf die Erde kommen. Das verriet Produzent Jon Landau vor dem Kinostart des zweiten Teils.