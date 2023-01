R. Kelly brachte Aaliyah zum Schweigen

US-Fernsehen

Lifetime hat eine weitere Dokumentation über den Sexualstraftäter und bekannten R&B-Sänger R. Kelly veröffentlicht.

R. Kelly hat Aaliyah und ihre Familie durch eine Geheimhaltungsvereinbarung zum Schweigen gebracht, nachdem er die Ehe mit der damals 15-jährigen Sängerin geschlossen und anschließend annulliert hatte. Die neuen Anschuldigungen wurden in der letzten Folge der Lifetime-Serieerhoben, die am 2. und 3. Januar ausgestrahlt wurde. Die Doku-Serie drehte sich um R. Kellys Bundesprozess im Jahr 2022, bei dem die Geheimhaltungsvereinbarung als Beweismittel im Gerichtssaal vorgebracht wurde. Die verstorbene Aaliyah war Jane Doe Nr. 1 in diesem Prozess.«Surviving R. Kelly» nutzt Aaliyahs Geschichte, um sie als Opfer von R. Kelly ins Rampenlicht zu rücken, nachdem die Medien und die Musikindustrie ihre Ehe mit dem inzwischen verurteilten Sänger in den 90er Jahren jahrelang skandalisiert hatten. Das Paar heiratete heimlich im August 1994. Aaliyah war damals 15 Jahre alt, aber in der Heiratsurkunde wurde ihr Alter mit 18 Jahren angegeben. Die Ehe wurde im Februar 1995 von Aaliyahs Eltern annulliert.Die letzten Folgen von «Surviving R. Kelly» widmen sich den Helfern in R. Kellys Umfeld, die seinen Missbrauch über drei Jahrzehnte hinweg ignorierten und dem verurteilten Musiker dabei halfen, Arrangements zu treffen, um seine Opfer zu sehen, einschließlich der Buchung von Flügen für minderjährige Mädchen, um Staatsgrenzen für private Treffen zu überqueren. Ein Staatsanwalt, der als Rechtsexperte in der Doku-Serie auftrat, beschrieb R. Kelly als "Betreiber eines kriminellen Unternehmens". Ein anderer Experte sagte, dass "jeder einen finanziellen Anreiz hatte, wegzuschauen".