Bekommt Jenny einen Heiratsantrag?

Soap-Check

Bei «Alles was zählt» könnte es romantisch werden, doch Justus hat Angst um seine kleine Tochter.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Ben gibt Johanna die Brosche zurück und kann mit seinem ehrlichen Finderlohn zumindest die erste Rate bezahlen. Nach der Erleichterung direkt der Schock: Die Rate kommt einen Tag zu spät und es folgen horrende Mahngebühren. Sandra und Mathias genießen bei einem ausgedehnten Spaziergang einen wunderschönen Abend, auch wenn weiterhin offene Fragen zu Birgit zwischen ihnen stehen. Sandra fühlt, dass sie und Mathias sich näherkommen, und auch Mathias zieht es immer stärker zu ihr. Simon ist alarmiert: Charlotte kommt nicht wie verabredet nach Hause und ist nicht auf der Party erschienen. Er folgt seinem Bauchgefühl und findet Charlotte aufgelöst in Hannes‘ Laube. Liebevoll bestärkt er sie, sich Hilfe zu suchen...Vanessa muss wegen eines Portierkongresses verreisen. Um ihre Freundin auf den Kongress begleiten zu können, nimmt sich Carolin kurzfristig Urlaub. Als sie Vanessa erfreut von ihrem Vorhaben erzählt, muss diese ihr aber klarmachen, dass Begleitpersonen auf dem Kongress nicht erwünscht sind. Helene vermisst André, der seinen Afrikaurlaub genießt, und wundert sich, dass er sich noch nicht bei ihr gemeldet hat. Als sie dann auch noch von Michael erfährt, dass dieser erst kürzlich ausführlich mit André telefoniert hat, ist sie verletzt und beginnt an Andrés Gefühlen für sie zu zweifeln. Alexandra ringt sich dazu durch, Christophs Hilfe anzunehmen und telefoniert mit der Spezialistin, die Eleni als Patientin übernehmen würde. Diese möchte Eleni jedoch in die USA verlegen lassen. Alexandra kann sich das in ihrer derzeitigen Lage nicht leisten, doch Christoph ist bereit, die Kosten dafür zu übernehmen. Er macht Alexandra klar, dass er alles für Eleni tun würde.Auf Rosi lastet die Bürde, dass die Familie nichts von Josephs Homosexualität erfahren soll. Peters Homosexualität trifft bei den Brunners auf große Akzeptanz. Würde die Familie ebenso reagieren, wenn sie wüsste, dass auch Joseph Männer liebt? Pfarrer Burman lässt sich doch noch überreden zur Fahrprüfung anzutreten. Kann er seine Angst überwinden und die Schikanen des Prüfers umschiffen?Ringo und Easy fiebern dem ersten Date nach ihrer Aussprache entgegen. Während Easy die gemeinsame Zeit genießt, hadert Ringo mit seinen Ansprüchen an sich selbst. Nachdem Lulu ihn durchschaut hat, ist David mehr denn je entschlossen, das Kapitel Vivien zu beenden. Darunter hat überraschend zuerst Theo zu leiden. Chris ist entschlossen, Matteo den Abschied zu erleichtern. Seine Gefühle holen ihn dennoch ein.Während Jenny mit einem Heiratsantrag rechnet, lässt Justus die Angst, die er im Fahrstuhl um seine kleine Tochter Luisa hatte, nicht los. Als Chiara eine anonyme Einladung zum Essen erhält, vermutet sie, dass Achim Holzer sie ausfindig gemacht hat. Gabriel bereitet mit Feuer und Flamme ein gemeinsames Event mit Ben in der Kneipe vor, doch dann stellt sich bald heraus, dass er sich im Datum vertan hat.Nihat entzieht sich, als seine jüngeren Mitbewohner in der WG-Party machen. Er verbringt lieber einen gemütlichen Abend mit mit seiner Freundin Lilly auf der Couch. Nach einem frechen Kommentar seines Mitbewohners Jonas steigert Nihat sich in die Frage herein, ob er langsam aber sicher alt wird. Als ihn das Thema nicht loslässt, führt Lilly ihm vor Augen, dass gemeinsam alt zu werden, auch Vorzüge hat.Schnee-Eule Bob hat die WG gewaltig auf den Kopf gestellt. Mara besteht trotzdem nach wie vor darauf, das Tier zu behalten. Hannes schließt sich ihrer Meinung an, obwohl er eigentlich findet, dass Mo und Jill recht haben. Die beiden finden nämlich, dass Bob bei Tierschutz-Spezialisten besser aufgehoben wäre. Hannes hat jedenfalls erst einmal bei Mara einen Stein im Brett, weil er sie unterstützt hat. Doch nach und nach muss er einsehen, dass eine Schnee-Eule einfach nichts in einer Großstadt-WG zu suchen hat. Nach einem Biss in den Hintern lässt Hannes dann doch zu, dass Bob von Jill und Mo zu den Tierschützern gebracht wird. Ob Mara Verständnis dafür hat?Schmidti und Franzi fiebern aufgeregt der nächsten Challenge im Pärchen-Contest entgegen. Dabei geht es darum, dass die Jungs ihre Mädels glamourös einkleiden. Zu seiner eigenen Überraschung wird Schmidti während der Challenge plötzlich bewusst, wie gut er Franzi mittlerweile schon kennt. Und als er seine Fake-Freundin dann in dem von ihm ausgewählten Outfit sieht, traut er seinen Augen kaum – denn Franzi sieht ganz einfach umwerfend aus und sorgt bei ihm für ziemlich weiche Knie. Am Ende gewinnen Schmidti und Franzi tatsächlich. Ausgelassen feiern sie ihren Sieg. Auf einmal ist Schmidti von romantischen Gedanken erfüllt. Verblüfft muss er sich fragen, ob er inzwischen mehr als Freundschaft für Franzi empfindet oder ob diese zarten Gefühle nur Einbildung sind. Und was ist mit Franzi? Sieht sie das womöglich ähnlich?