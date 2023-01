«Wednesday» läuft immer besser

US-Fernsehen

Nielsen hat jüngste Zahlen von Ende November vorgelegt.

In der Zeit vom 28. November bis zum 4. Dezember verzeichnete die beliebte Netflix-Seriein der ersten vollständigen Woche ihrer Verfügbarkeit 5,3 Milliarden Sehminuten und brach damit einen weiteren Nielsen-Streaming-Rekord. Es ist erst sieben Mal vorgekommen, dass ein Programm die Fünf-Milliarden-Grenze überschritten hat, und «Wednesday» ist das vierte Programm, dem dies gelungen ist.Dies ist das zweite Mal, dass die Serie dieses Kunststück vollbracht hat. In den ersten fünf Tagen, in denen die Serie verfügbar war, wurden 5,988 Milliarden Minuten auf dem Streaming-Dienst angesehen, was einen Rekord für die zweitgrößte Streaming-Woche darstellt, die jemals von Nielsen aufgezeichnet wurde. Er wird nur von der vierten «Stranger Things»-Staffel übertroffen, die in ihrer ersten kompletten Woche der Verfügbarkeit 7,2 Milliarden Minuten angesehen wurde.Netflix hat zwar noch keine Verlängerung angekündigt, aber es sieht so aus, als ob eine zweite Staffel für die Teenie-Fantasyserie in Aussicht steht. Allerdings fragen sich die Fans, ob die Serie auf Netflix bleibt oder ob sie zu Amazon Prime Video wechselt, nachdem der Streamer MGM – das Studio hinter der Serie – übernommen hatte. Eine Quelle, die der Situation bei Netflix nahesteht, behauptet jedoch, dass ein Wechsel trotz anderslautender Berichte unwahrscheinlich ist.