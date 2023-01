Jamie Lee Curtis & Co. kommen zu den Golden Globes

US-Fernsehen

Die Produktionsfirma hat auch Quentin Tarantino gewinnen können.

Die Hollywood Foreign Press Association hat die Moderatoren für die 80. Golden Globes bekannt gegeben. Zu den Nominierten für die Feierlichkeiten am 10. Januar gehören Ana de Armas, Jamie Lee Curtis und Niecy Nash-Betts sowie Ana Gasteyer, Billy Porter, Colman Domingo, Natasha Lyonne, Michaela Jaé Rodriguez, Nicole Byer, Quentin Tarantino und Tracy Morgan.Wie mehrere Fachblätter berichteten, werden unter anderem Austin Butler («Elvis»), das Team von Steven Spielberg, Michelle Williams und Tony Kushner für «The Fabelmans» und höchstwahrscheinlich Daniel Craig («Glass Onion: A Knives Out Mystery») bei der Preisverleihung erwartet. Das Team hinter dem nominierten Animationsfilm «Turning Red», darunter der Regisseur Domee Shi, wird ebenso kommen wie der Regisseur von «Decision to Leave», Park Chan-wook, dessen Film für den besten nicht-englischsprachigen Film nominiert ist. Die Stars von «Im Westen nichts Neues», Felix Kammerer und Daniel Brühl, stehen ebenfalls auf der Liste.Zu den TV-Nominierten, die im Saal anwesend sein werden, gehören Kevin Costner («Yellowstone»), Sheryl Lee Ralph («Abbott Elementary»), die zweifach nominierte Julia Garner («Ozark» und «Inventing Anna»), Niecy Nash («Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story»), Elizabeth Debicki («The Crown»), «Hacks»-Co-Stars Jean Smart und Hannah Einbinder, Jenna Ortega («Wednesday»), Kaley Cuoco («The Flight Attendant»), Jessica Chastain («George & Tammy») und Jeremy Allen White («The Bear»). Andrew Garfield wird wahrscheinlich ebenfalls anwesend sein.