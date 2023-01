«Vierschanzentournee»-Qualifikation ordentlich

Quotennews

Am Vorabend übertrug Das Erste auch das Requiem für Papst Benedikt XVI – selbstverständlich war das Ergebnis mau.

Noch bis zum Dreikönigstag übertragen Das Erste und das ZDF die. Am Dienstag stand die Qualifikation aus der österreichischen Stadt Innsbruck an. Die Das Erste-Übertragung, die um 13.30 Uhr startete, sahen 1,71 Millionen Menschen ab drei Jahren, wovon 0,13 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Sendung verzeichnete einen Marktanteil von 17,5 Prozent bei allen sowie 7,8 Prozent bei den jungen Menschen. Ärgerlich für Karl Geiger: Er konnte sich nicht einmal für die Sprünge am Mittwoch qualifizieren.Um 14.50 Uhr meldete sich die Tour de Ski aus Oberstdorf. Zehn Kilometer Freistil der Männer sahen 0,82 Millionen Zuschauer und 7,9 Prozent, beim jungen Publikum wurden 0,11 Millionen und 6,4 Prozent gemessen. Es folgten die Frauen, die auf 0,66 Millionen und 5,9 Prozent kamen. Beim jungen Publikum sicherte man sich 0,06 Millionen und 3,8 Prozent.Kardinal Reinhard Marx, der Erzbischof von München und Freising, feierte im Münchner Liebfrauendom ein Requiem für den emeritierten Papst Benedikt XVI., der am Silvestertag im Alter von 95 Jahren in Rom gestorben war., das von Monsignore Erwin Albrecht und Irene Esmann kommentiert wurde, erreichte 1,18 Millionen Zuschauer. Die Übertragung zwischen 17.55 und 19.10 Uhr 5,8 Prozent der Zuseher. Beim jungen Publikum war das Interesse deutlich geringer, nur 0,12 Millionen Zuschauer waren dabei, das bedeutete 3,2 Prozent.