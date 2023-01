«Retter in ihrem Element» startet ausbaufähig

Quotennews

Die neue Feuerwehr-Dokumentation von VOX legte einen mäßigen Start hin.

Der Fernsehsender VOX startete am Dienstag, den 3. Januar 2023, mitdurch. Die zweistündige Produktion aus dem Hause Fandango und Filmreif TV zeigt die Arbeit der Erstversorger vor Ort. Bei der Luft- und Bergrettung kann man unter anderem auf das Team von Martin 8 zurückgreifen, der im Hochgurgl-Land bei Sölden eingesetzt wird.Die Premiere der neuen Sendung verfolgten 0,73 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, VOX konnte sich über 2,6 Prozent Marktanteil freuen. Die Sendung, in der auch im Mittelmeer die Humanity1 im Einsatz war, sicherte 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil wurde mit 5,6 Prozent bemessen. Noch in den kommenden fünf Wochen hält VOX an dem neuen Format fest.meldete sich um 22.15 Uhr mit einer drei Jahren alten Ausgabe, in der unter anderem mit einem Chrono Bomb ein Laser-Feld-Parcours gebastelt werden sollte. Kam das bei den Testern an? 0,39 Millionen Menschen verfolgten die Sendung, die auf 3,5 Prozent in der Zielgruppe kam. Im Anschluss wurde eine weitere Folge aus dem Archiv gezaubert, die noch 0,32 Millionen Zuseher unterhielt und 4,2 Prozent Marktanteil verbuchte.