Bills-Bengals-Spiel wird vorerst nicht gespielt

US-Fernsehen

Im «Monday Night Game» erlitt Bills-Spieler Damar Hamlin einen Herzstillstand. Das Spiel wurde abgebrochen, ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Nachdem Buffalo Bills Safety Damar Hamlin nach einem Hit zusammenbrach und von einem Krankenwagen vom Spielfeld gebracht wurde, gab die NFL bekannt, dass das Spiel zwischen den Bills und den Bengals in dieser Woche nicht wieder aufgenommen wird.In einer Erklärung der Liga hieß es am Dienstag: "Die NFL hat keine Entscheidung über die mögliche Wiederaufnahme des Spiels zu einem späteren Zeitpunkt getroffen. Die Liga hat keine Änderungen am Spielplan für Woche 18 der regulären Saison vorgenommen. Wir werden weiterhin zusätzliche Informationen bereitstellen, sobald diese verfügbar sind."Eine von Buffalo Bills Safety Damar Hamlin ins Leben gerufene Online-Spendenaktion hat nach seinem Zusammenbruch auf dem Spielfeld während des Spiels gegen die Cincinnati Bengals am 2. Januar bereits mehr als 3,6 Millionen Dollar an Spenden gesammelt. Die GoFundMe-Kampagne des 24-jährigen Sportlers sammelt Geld, um Spielsachen für Kinder in Not zu kaufen.Wie von CNN berichtet: "Die Spendensammlung erreichte nur eine Stunde nach Hamlins Zusammenbruch 74.000 Dollar und wuchs schnell auf 2.033.270 Dollar kurz vor 1:00 Uhr nachts ET am Dienstag an, um dann nur eine Stunde und zwanzig Minuten später mit mehr als 119.000 Spenden auf über drei Millionen Dollar zu steigen."