Daniel Craig knackt einen Rekord

In seiner zweiten Woche in den Top10 ist Rian Johnsonsder drittmeistgesehene Film auf Netflix , gemessen an den Sehstunden in den ersten zehn Tagen. Während des Zeitfensters vom 26. Dezember bis zum 1. Januar verzeichnete die «Knives Out»-Fortsetzung 127 Millionen Sehstunden.Nach einem erfolgreichen Weihnachtsdebüt auf dem Streamer, das 82,1 Millionen Sehstunden einbrachte, schließt der Film mit 209,4 Millionen Sehstunden zu Filmen wie «Red Notice» und «Don't Look Up» auf. Der Film bleibt die Nummer eins der englischsprachigen Filme in den Top10 und hat nun Platz zehn in der Liste der beliebtesten Filme insgesamt erreicht.Staffel drei vonlag bei den Serien knapp hinter dem zweiten Platz. «Wednesday» kam auf 103,96 Millionen Stunden, die Paris-Serie erreichte nach der Premiere am 21. Dezember nun 95,3 Millionen Sehstunden – ein leichter Rückgang gegenüber den 117,6 Millionen Sehstunden der ersten Woche, aber immer noch ein solides Ergebnis für die schwergewichtige Dramedy. Erwähnenswert ist auch, dass die ersten beiden Staffeln von «Emily in Paris» auf den Plätzen acht und sieben mit 14,55 Millionen und 15,2 Millionen Sehstunden wieder in die Liste aufgenommen wurden, da die Fans die Serie erneut oder zum ersten Mal sehen.