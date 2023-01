ZDF und BR übertragen Trauerfeier für Papst Benedikt XVI.

TV-News

Am Dienstag findet in München ein Requiem für den verstorbenen Papst statt, das im Ersten und im BR Fernsehen übertragen wird. Am Donnerstag wird Benedikt XVI. in Rom beigesetzt.

Joseph Ratzinger, der Welt besser bekannt als der zurückgetretene Papst Benedikt XVI. ist bekanntlich am 31. Dezember 2022 im Alter von 95 Jahren verstorben. Seit Montag ist sein Leichnam im Petersdom im Vatikan aufgebahrt, am Donnerstag soll er beigesetzt werden. Das Erste und der Bayerische Rundfunk werden bereits am heutigen Dienstag, 3. Januar, ein Requiem aus dem Münchner Liebfrauendom übertragen. Das Erste das BR Fernsehen gehen jeweils ab 17:55 Uhr auf Sendung, das rund 75 Minuten von Irene Esmann und Erwin Albrecht moderiert wird. Die Trauerfeier aus München wird von Kardinal Reinhard Marx geleitet.Die Programmänderung hat zur Folge, dass «WaPo Bodensee», das eigentlich ab 18:50 Uhr eingeplant war, entfällt. Die Folge „Das Versprechen“ ist stattdessen am kommenden Dienstag zu sehen. Kai Pflaumes Quizshow «Wer weiß denn sowas?» verschiebt sich auf 19:10 Uhr. Ebenfalls entfallen wird «Wetter vor Acht». [Wissen vor Acht - Natur]] und «Wirtschaft vor Acht» gehen kurz vor der «Tagesschau» auf Sendung.Am Donnerstag soll der emeritierte Papst in Rom beigesetzt werden. Diesmal wird auch das ZDF live auf Sendung gehen und denab 9:05 Uhr übertragen. Der Mainzer Sender bleibt bis 11:15 Uhr auf Sendung. Moderator Andreas Klinner führt gemeinsam mit ZDF-Vatikan-Experte Jürgen Erbacher durch die Sendung. Vor Ort als Reporter im Einsatz ist Andreas Postel, Leiter des ZDF-Studios in Rom, der mit seinem Team aus dem Vatikan von der Krypta im Petersdom berichtet. In der Live-Sendung ist als Gesprächsgast unter anderen Daniela Ordowski von der Katholischen Landjugendbewegung Deutschlands dabei. Der Journalist Peter Seewald, der mehrere Publikationen zu Benedikt XVI. veröffentlich hat, kommt in der Sendung ebenfalls zu Wort. Wie der Abschied von dem Verstorbenen in dieser Woche in dessen bayerischer Heimat zelebriert wurde, darüber informiert zudem Stefan Leifert, Leiter des ZDF-Landesstudios Bayern.Das Erste hat hingegen für Donnerstag noch keine Programmänderung angekündigt, das Bayerische Fernsehen wird aber am 5. Januar von 8:45 Uhr bis 11:30 Uhr auf Sendung gehen. Das BR Fernsehen überträgt den Gottesdienst von Papst Franziskus live aus Rom. Den Gottesdienst kommentieren Erwin Albrecht und Elisabeth Möst. Vor Ort spricht BR-Chefredakteur Christian Nitsche mit Gästen über den Abschied von Benedikt XVI. und sein Vermächtnis. Es ist zu erwarten, dass auch Das Erste das Programm übernimmt. Etwaige Änderungen werden an dieser Stelle aktualisiert.