Wales war perfekt für «Willow»

Die kreative Entscheidung ging auf den Produzenten Roopesh Parekh zurück.

Wales gilt seit langem als Ort der Mythen und der Magie – sein Nationalsymbol ist schließlich der Drache, und es ist eng mit der Legende von König Artus verbunden. Da ist es nur passend, dass Lucasfilm es als Drehort für die Disney+-Fantasyserieausgewählt hat. Die Produktion wurde in den Dragon Studios in Bridgend, Südwales, angesiedelt und an 32 Drehorten im ganzen Land gedreht.Die Serie hätte auch an anderen internationalen Standorten gedreht werden können, zum Beispiel in Neuseeland, der Tschechischen Republik und Ungarn, aber Wales war für die Verantwortlichen und Kreativen der Serie genau der richtige Ort. Der ausführende Produzent von «Willow», Roopesh Parekh, der zuvor an «Da Vinci's Demons» und «His Dark Materials» gearbeitet hat, sagt, dass er und Showrunner Jonathan Kasdan sich gefragt haben: "Wo können wir am besten etwas von der Nostalgie des Originalfilms heraufbeschwören? Wie können wir die Magie der Welt, die wir zu erschaffen versuchen, am besten unterstreichen?"Lynwen Brennan, Executive Vice President von Lucasfilm, fügt hinzu: "Am Anfang stehen immer die kreativen Anforderungen, und so brauchten wir für diese Serie einen Ort, der ein Gefühl von Magie und Fremdartigkeit vermittelt. Und da ich aus Wales komme, wusste ich natürlich genau, wo man diese Gefühle bekommt, denn ich glaube, dass Wales schon immer ein uralter und magischer Ort war. So etwas gibt es nirgendwo."