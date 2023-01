«1899» wurde von Netflix abgesägt

International

Ärger im Paradies? Baran bo Odar äußerte sich auf Instagram.

wird keine zweite Staffel bei Netflix erhalten. Die Nachricht wurde von Serien-Co-Schöpfer Baran bo Odar in einem Statement auf seinem offiziellen Instagram-Account bestätigt. Der Brief an die Fans wurde auch von Odars Partnerin und Serien-Co-Schöpferin Jantje Freise unterzeichnet."Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass «1899» nicht verlängert wird", schrieb Odar. "Wir hätten diese unglaubliche Reise gerne mit einer zweiten und dritten Staffel beendet, wie wir es mit «Dark» getan haben. Aber manchmal entwickeln sich die Dinge nicht so, wie man sie geplant hat. So spielt das Leben." Weiter schrieb er: "Wir wissen, dass dies Millionen von Fans da draußen enttäuschen wird. Aber wir wollen euch von ganzem Herzen danken, dass ihr Teil dieses wunderbaren Abenteuers wart. Wir lieben euch. Vergesst das nie."In der Serie «1899» wird eine Gruppe von Einwanderern an Bord eines Schiffes begleitet, die mit einer Reihe von mysteriösen Ereignissen konfrontiert werden. Sie debütierte am 17. November 2022 auf Netflix . In der ersten Woche der Verfügbarkeit schaffte es die internationale Produktion auf Platz zwei der Netflix-Top-10-Charts, nur hinter der fünften «The Crown»-Staffel. Innerhalb von vier Tagen erzielte «1899» rund 79,27 Millionen Zuschauerstunden. Also entweder verpufften die Abrufe im Dezember oder Netflix gefiel die inhaltliche Ausrichtung nicht.