Primetime-Check

6,99 Millionen Menschen sahen den ZDF-Krimi, der erste Part des Zweiteilers holte damit eine Sehbeteiligung von 23,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren mit 0,51 Millionen 7,1 Prozent drin.undkamen im Anschluss auf 4,56 und 1,87 Millionen Menschen, darunter 0,50 und 0,16 Millionen Jüngere. Der Gesamtmarktanteil rutschte auf 16,9 und 9,7 Prozent ab, bei den jungen Sehern fiel das Ergebnis auf 7,3 und 3,3 Prozent. Das Erste hatte mit dem dreistündigen Filmkeine Chance gegen die Mainzer Konkurrenz und blieb bei 1,81 Millionen Zuschauern hängen. Mit Marktanteilen von 6,8 Prozent bei allen und 4,4 Prozent bei den Jüngeren lief es für die Wiederholung nicht gut.Bei RTLZWEI stand der Staffelstart vonan. Die Doppelfolge sahen ab 20:15 Uhr 0,55 und 0,67 Millionen Zuschauer, was ausbaufähigen Marktanteilen von 1,8 und 2,3 Prozent entsprach. In der Zielgruppe verzeichnete der Grünwalder Sender 0,28 und 0,33 Millionen Zuschauer sowie solide 4,1 und 4,7 Prozent. Das meistgesehen Privatfernsehen-Programm war, das 3,32 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Die erste von fünf Folgen holte Markanteile von 13,7 und 12,5 Prozent.kam ab 22:15 Uhr auf 2,90 Millionen sowie 12,6 respektive 13,0 Prozent.Sat.1 schalteten 0,98 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, um die Erstausstrahlung vonzu sehen. Der Film markierte in der Zielgruppe 6,0 Prozent Marktanteil. ProSieben setze auf zwei Folgen, die 0,77 und 0,85 Millionen Menschen sahen. Mit Marktanteilen von 2,6 und 2,8 Prozent bei allen und 7,8 und 8,0 Prozent in der Zielgruppe blieb man jeweils unter Senderschnitt. Das Interesse fürließ ab 21:07 Uhr spürbar nach, nur noch 0,48 und 0,43 Millionen blieben dran. Die Zielgruppen-Quote fiel auf 5,3 und 4,8 Prozent. Noch schlechter lief es für, für die sich nur noch 0,32 Millionen interessierten. Ab 22:00 Uhr lag der Marktanteil mit 3,8 Prozent am Boden. Drei-Folgen hatten es danach schwer, steigerten die Sehbeteiligung aber auf 5,4, 5,9 und 5,5 Prozent. Die Reichweite sank weiter von 0,33 auf 0,26 und 0,15 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.Kabel Eins vertraute dem Filmdoppelund, das 1,18 und 0,77 Millionen Zuschauer anlockte. In der Zielgruppe setzte es gute 5,1 und 5,2 Prozent. Dreimalgab es bei VOX zu sehen. 1,00, 0,97 und 0,73 Millionen Zuschauer schalteten bis Mitternacht ein. In der Zielgruppe durfte sich der Sender mit der roten Kugel über 6,2 und zweimal 7,5 Prozent Marktanteil freuen.