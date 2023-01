ProSieben startet neue «GNTM»-Staffel etwas später als gewohnt

TV-News

Im Februar geht Heidi Klum wieder auf die Suche nach neuen Modelanwärterinnen.

ProSieben hat an seiner Neujahrstradition festgehalten und am ersten Tag des Jahres den Starttermin der neuen-Staffel bekannt gegeben. Los geht es am 16. Februar, wie immer donnerstags um 20:15 Uhr. Während der Sendetag selbstverständlich unverändert bleibt, ist die Premiere der 18. Staffel etwas nach hinten gerutscht. In den vergangenen beiden Jahren legte man Anfang Februar los, 2020 startete Heidi Klums Modelsuche bereits Ende Januar.„Ich freue mich auf eine neue, sicherlich spannende Reise mit meinen Kandidatinnen“, erklärte Klum Anfang Dezember, als ProSieben verriet, dass die neue Runde in Los Angeles in einer echten Filmstadt beginnt. Dort sollen die 30 Kandidatinnen ihre erste Fashion-Show laufen. Weitere Details zur Staffel verriet ProSieben bislang nicht.«GNTM» ist für ProSieben auch nach fast zwei Jahrzehnten ein großer Erfolg. Die 17. Staffel sahen 2,06 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, womit der Unterföhringer Sender 8,3 Prozent Marktanteil einfuhr. Durchschnittlich 1,25 Millionen 14- bis 49-Jährige zählten zu den Zuschauern. Der Marktanteil verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Punkte auf 19,8 Prozent, was die 17. Staffel aus Quotensicht zur erfolgreichsten seit 13 Jahren machte. Die Kritik an der Show war zuletzt aber massiv lauter geworden, weshalb die neue Runde unter besonderer Beobachtung stehen dürfte – vor allem, nachdem Heidi Klum um Live-Finale 2022 bereits ankündigte: „Wir machen genauso weiter wie bisher.“