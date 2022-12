Ordentliches «Stars in der Manege»-Comeback

Quotennews

Natürlich muss auch die vorletzte Primetime des Jahres bei Sat.1 ein Show-Comeback bereithalten. «Stars in der Manege» schlägt sich wacker.

Bereits seit den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts gibt es «Stars in der Manege» als Wohltätigkeitsveranstaltung und TV-Format. 2009 endete das Format im Ersten mit einer letzten «Jubiläumsgala», die 5,08 Millionen Zuschauer und damit 15,8 Prozent des damaligen TV-Marktes verfolgten. Zudem verfolgten eher maue 0,77 Millionen jüngere Zuschauer die Gala, das waren damals 5,9 Prozent. Erst im Frühjahr 2010 wurde damals klar, dass Das Erste auf die Show in Zukunft verzichten wollen würde, es wurde still um «Stars in der Manege». Bis Sat.1 den Hut in den sprichwörtlichen Ring warf.Und der Zirkusleitung von Jörg Pilawa und Jana Ina Zarella stellten sich 16 Promis in den Münchner Zirkus Krone in die Mitte der Aufmerksamkeit. Dabei waren Nazan Eckes, Fabian Hambüchen, Judith Williams, Ekaterina Leonova, Massimo Sinató, Guide Cantz, Hazel Brugger und Dieter Hallervorden in Begleitung seiner Frau Christiane. Doch hat sich Sat.1 mit der einstigen Show des öffentlichen-rechtlichen Fernsehens einen Gefallen getan? An sich, ja.Mit 1,76 Millionen Zuschauern kann natürlich nicht den damals bis zu 6 Millionen Zuschauern mitgehalten werden, doch beschert die gestrige Reichweite dem Bällchensender immerhin 6,9 Prozent des Marktes. In der Zielgruppe sah es mit 0,5 Millionen und 8,5 Prozent Marktanteil ähnlich "ordentlich" aus. Werden also die öffentlich-rechtlichen Sender ausgeklammert, gewinnt Sat.1 damit den gestrigen Primetime-Vergleich. Nun bleibt es abzuwarten, wie sich die zweite Show am 06. Januar 2023 schlägt.