«Das perfekte Dinner» hält die Millionen

Quotennews

Auch Woche 13 lässt «Das perfekte Dinner» vor mindestens eine Million Zuschauern laufen.

VOX kann sich auch in der letzten Woche des Jahres auf sein Koch-Format Nr.1 verlassen.holt auch in Woche 13 mit jeder Ausstrahlung mehr als eine Million Zuschauer ab 19 Uhr zum Sender mit der roten Kugel. Und die Koch-Woche im Westerland zum Jahresabschluss sollte alles andere als harmonisch ablaufen. Es gab verhöhntes "Fertigessen" aus dem Glas, hier ging es um Rotkohl, Vorspeisen sollten "viel zu salzig" gewesen sein und dennoch war der Großteil der letzten kulinarischen VOX-Woche ein voller Erfolg.Auch für den Sender, denn die vier Shows von Dienstag bis zum gestrigen Freitag liefen allesamt vor mehr als eine Million Zuschauern. Beginnend mit 1,14, 1,14 und 1,3 Millionen Zuschauer wollten gestern 1,32 Millionen das Finale sehen. Der Marktanteil steigerte sich im Laufe der Woche von 4,7 auf 5,6 Prozent. Die Zielgruppe entwickelte sich von 0,28 auf 0,34 und 0,32 Millionen, bis gestern 0,27 Millionen Umworbene zusehen sollten, der Marktanteil lag damit gestern bei 6,1 Prozent.Damit setzt VOX und «Das perfekte Dinner» die beachtliche Serie von nun 13 Wochen mit mehr als einer Million Zuschauern fort. Die vorletzte Primetime des Jahres, im Anschluss an die Vorabend-Kochshow, zeigte sich mit dem Klassikergleichermaßen erfolgreich. Insgesamt kamen 1,28 Millionen Zuschauer zusammen, zudem steigerte sich die Zielgruppe auf starke 0,53 Millionen. Damit gelangen 6,5 Prozent am Zielgruppen- und 5,4 am Gesamtmarkt.