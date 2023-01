«ran Football» mit ordentlichen Neujahrs-Zahlen

Quotennews

Die laufende Saison der NFL zeigt ProSieben mehr oder minder ausnahmslos im Hauptprogramm - besonders erfolgreich sind die Live-Übertragungen selten.

19:00 Uhr, ProSieben , jeder verdammte Sonntag. ProSieben hat sich mit «ran Football: NFL» eine regelrechte Community geschaffen. Problem jeder Community: Man kommt schwer über die Grenzen seiner eigenen Basis hinaus. Erst eine Live-Schalte des «ran»-Teams konnte in der laufenden Saison die Millionen-Marke knacken, teilweise laufen Spiele mit Marktanteilen zwischen 1 und 3 Prozent. Wirklich gut ist das nicht. Gestern konnte der Unterföhring-Sender mit den zwei gezeigten Spielen wohl recht zufrieden sein.Den Start machte das Spiel der «Carolina Panthers at Tampa Bay Buccaneers» um 19 Uhr. Vom Start weg waren 0,73 und 0,84 Millionen Zuschauer für die beiden ersten Viertel dabei. Der Marktanteil war damit mit 2,9 und 2,8 Prozent recht gut. Erfreulich wird vor allem die Zielgruppe wahrgenommen werden, mit 0,43 und 0,54 Millionen Umworbenen waren direkt gute 7,7 und 7,8 Prozent möglich. Der Erfolg setzte sich jedoch nur bedingt fort. Viertel drei und vier verfolgten 0,68 und 0,83 Millionen Zuschauer, die Reichweiten stiegen also, doch der Marktanteil war mit 2,1 und 2,8 Prozent zwischenzeitlich gnadenlos. Immerhin hielt sich die Zielgruppe mit 0,46 und 0,55 Millionen Werberelevanten bei 5,6 und schließlich 7,3 Prozent.Spiel zwei an diesem Abend startete ab 22:20 Uhr mit der Begegnung der «Minnesota Vikings at Green Bay Packers». Zu Beginn waren noch 0,75 und 0,63 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen dabei, der Marktanteil lag damit bei ordentlichen 3,5 und 4,6 Prozent. Auch die Zielgruppe hielt dem Sender die Stange, mit 0,58 und 0,37 Millionen Umworbenen und damit 8,9 und 10,3 Prozent wird Unterföhring zufrieden sein. Doch fiel das Interesse deutlich nach 0 Uhr. Viertel drei und vier verfolgten noch 0,35 und 0,22 Millionen Zuschauer, sodass der Marktanteil wieder auf 3,8 und 3,3 Prozent fiel. Die Zielgruppe rutschte auf 0,21 und 0,13 Millionen Werberelevanten, hier blieb der Marktanteil bei versöhnlichen 8,6 und 7,1 Prozent. Spiel eins endete 30:24 für Tampa Bay, Spiel zwei endete 41:17 für Green Bay.