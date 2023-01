Darts-WM schlägt «Wer wird Millionär?»

Quotennews

Der Start der «3-Millionen-Euro-Woche» war am Montag der erste von acht aufeinanderfolgenden Abenden, an denen Günther Jauch die Primetime füllt. Doch Gabriel Clemens bescherte Sport1 noch bessere Werte.

Wie im vergangenen Jahr sendete RTL auch am ersten Montag im Jahr 2023 den Startschuss von. Diesmal bespielt man mit dem Quiz mit erhöhter Gewinnchance gleich fünf Abende am Stück, was die Programmverantwortlichen damit begründen, da im Vorjahr die Spezialwoche fantastische Zuschauerzahlen und Einschaltquoten generierte. Während zu Beginn der Woche gewohnte «WWM?»-Werte verzeichnet wurden, stieg das Ergebnis zum Finale auf fast fünf Millionen Menschen und grandiose 18,3 Prozent in der Zielgruppe.Diesmal lockte die erste Quizsendung des Jahres 3,32 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an. Aus der Zielgruppe stammten 0,73 Millionen 14- bis 49-Jährige. Mit diesen Reichweiten dominierte RTL das Privatfernsehen und erzielte auf dem Gesamtmarkt 13,7 Prozent Sehbeteiligung, während in der Zielgruppe 12,5 Prozent Marktanteil drin waren. Doch die Marktanteile reichten an diesem Abend nicht zu Sieg in der Zielgruppe. Den holte sich Spartensender Sport1 mit der Übertragung des Halbfinals der. Die über dreistündige Übertragung aus dem Londoner Ally Pally verfolgten ab 20:30 Uhr 1,99 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, mit 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährigen holte sich der Sportsender in dieser Zuschauergruppe sogar den Tagessieg am Montag. Die Marktanteile lagen bei überragenden 9,2 Prozent bei allen und 19,3 Prozent in der Zielgruppe – wohlgemerkt den gesamten Abend über und nicht nur während der Partie von Gabriel Clemens.Zurück zu RTL: Um 22:15 Uhr unterbrach RTL die abendfüllende «Wer wird Millionär?»-Sendung für eine von Jan Hofer moderierte-Ausgabe. Der Nachrichtensendung folgten 2,90 Millionen Zuschauer, was 12,6 Prozent Marktanteil entsprach. Mit 0,76 Millionen Jüngeren holte der Kölner Sender tolle 13,0 Prozent. Noch besser lief es für das, das ab Mitternacht 1,42 Millionen sahen und somit auf Quoten von 14,7 respektive 16,3 Prozent kam.Auch die RTL-Soaps am Vorabend legten einen guten Start ins neue Jahr hin.sahen ab 19:05 Uhr 1,98 Millionen Menschen,heimste ein 2,45-millionenköpfiges Publikum ein. Die beiden UFA-Serial-Drama-Produktionen durften sich über Marktanteil von 8,1 und 9,1 Prozent freuen. In der Zielgruppe holte «AWZ» mit 0,45 Millionen Umworbenen solide 9,7 Prozent, «GZSZ» sicherte sich 0,77 Millionen und 13,6 Prozent.