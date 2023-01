3 Quotengeheimnisse

Die «Taxi»-Reihe begann bereits um 04.30 Uhr bei ProSieben, die «Kabel Eins Nachrichten» starteten recht ordentlich und RTLZWEI versteckte «Bruder vor Luder».

Starregisseur Luc Besson schuf die insgesamt sechsteilige «Taxi»-Reihe, welche immer nur mit vier Filmen am Stück ausgestrahlt wird. ProSieben setzte an Neujahr um 04.30 Uhr auf diese Reihe und erntete mit 0,09, 0,08 und 0,14 und 0,22 Millionen Zusehern schlechte Zuschauerzahlen. Bei den Werberelevanten standen 4,6, 4,2, 6,2 und 5,4 Prozent auf der Uhr. Kabel Eins wiederholte die Filme zuletzt am Nationalfeiertag. Am 3. Oktober schalteten bis zu 0,59 Millionen an, weil der Sender die Ausstrahlung erst um 08.25 Uhr startete. Mit 9,4 Prozent war man damals erfolgreich.An Neujahr war es endlich so weit: Die Hauptnachrichten von Kabel Eins wurden nicht mehr von Axel Springer angeliefert, sondern von der hauseigenen Redaktion. Das Ergebnis mit 0,52 Millionen und 2,7 Prozent war zwar nicht wirklich gut, aber bei den Umworbenen verzeichnete immerhin mittelmäßige 3,6 Prozent. Im Vorfeld liefen allerdings nur «Die Miami Cops» mit 3,6 Prozent.Alle paar Monate findet auch der Spielfilm der YouTuber Heiko und Roman Lochmann den Weg ins Fernsehprogramm – genauer: zu RTLZWEI . An Neujahr um 04.20 Uhr sahen 70.000 Menschen zu, der Marktanteil lag bei akzeptablen 2,3 Prozent. Sorgen machen allerdings die Zahlen bei den Umworbenen: Nur 20.000 Menschen waren zwischen 14 und 49 Jahre, weshalb knapp zwei Drittel über 50 Jahre alt waren.