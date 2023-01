Johannes Zenglein wird «ARD Buffet»-Moderator

TV-News

Kurz nach dem 25. Geburtstag der täglichen Live-Sendung bekommt das «ARD-Buffet» einen neuen Moderator.

Ab dem kommenden Montag, 9. Januar, erweitert Johannes Zenglein das Moderationsteam des werktäglichen Service-Magazinsim Ersten. Er ergänzt das bisherige Team der vom SWR produzierten Sendung um Sebastian Müller, Evelin König, Fatma Mittler-Solak und Holger Wienpahl. Zenglein ist seit 2017 Moderator des «Tigerenten Club» im KiKA. Seine Karriere begann der studierte Journalist als Nachrichtenredakteur bei Sat.1 und N24 „Das «ARD-Buffet» ist für mich ein perfekter Mix aus Service, Information und Unterhaltung. Und das alles live. Ich brenne für Live und freue mich auf viele echte Live-Momente", wird Zenglein in einer vom SWR verschickten Mitteilung zitiert.Bevor Zenglein seiner neuen Aufgabe nachgehen darf, feiert das «ARD-Buffet» am Donnerstag, 5. Januar, zunächst seinen 25. Geburtstag und sendet dazu parallel zur Livesendung einen Livestream über die sendungseigene Homepage. Darin soll das Publikum mit hinter die Kulissen genommen werden, um einen Einblick in die Abläufe während der Livesendung zu offenbaren. «ARD-Buffet»-Redakteurin Leonie Marderstein führt durch den Livestream und besucht außerdem live die Fernsehregie. Die Sendung im Ersten um 12:15 Uhr wird von Evelin König moderiert, die Koch Sören Anders und Ernährungsexperte Dr. Stephan Lück zu Gast hat.