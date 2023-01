«The View»-Moderatorinnen ehren Barbara Walters

US-Fernsehen

Star Jones, Meredith Vieira, Debbie Matenopoulos und Joy Behar standen gemeinsam vor der Kamera.

begann seine erste Sendung im neuen Jahr mit einer Hommage an die einzigartige Barbara Walters, die am Freitag, den 30. Dezember, im Alter von 93 Jahren verstorben ist. In der Sendung kamen einige ihrer ehemaligen «View»-Moderatoren wieder zusammen und es wurden Höhepunkte aus Walters vielen Jahren bei der Daytime-Show gezeigt."Aus der ganzen Welt strömen Kondolenz-Botschaften ein, um das Leben von Barbara Walters zu ehren", sagte Co-Moderatorin Whoopi Goldberg am Montag zu Beginn der ABC-Talkshow. Goldberg bezeichnete die «The View»-Schöpferin und ehemalige Co-Moderatorin als "den Grund, warum wir alle hier sitzen" und fügte hinzu: "Ich weiß wirklich nicht, wo die meisten von uns wären, wenn es sie nicht gäbe."Walters startete «The View» im Jahr 1997 mit einer ursprünglichen Besetzung von Meredith Vieira, Star Jones, Debbie Matenopoulos und der Komikerin Joy Behar. Behar ist die einzige ursprüngliche Moderatorin, die noch in der Sendung ist, neben den aktuellen Moderatorinnen Goldberg, Sunny Hostin, Sara Haines, Ana Navarro und Alyssa Farah Griffin.