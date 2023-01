Primetime-Check

Wie schlug sich Das Erste ohne «In aller Freundschaft»? Punkteten die Benz-Baracken bei RTLZWEI?

Das Erste erreichte am Dienstag mit dem Spielfilmnur 2,83 Millionen Fernsehzuschauer und konnte sich über 9,8 Prozent Marktanteil freuen. Beim jungen Publikum fuhr man 6,8 Prozent Marktanteil ein. Im Anschluss folgte der Film «Sauerkrautkoma» ► , der 2,15 Millionen Zuseher anlockte und 9,8 Prozent Marktanteil brachte. Bei den jungen Menschen wurden 6,7 Prozent verbucht.Der zweite Teil vonunterhielt 6,33 Millionen ZDF-Fernsehzuschauer, danach blieben 4,63 Millionen beidran. Die Marktanteile lagen bei fabelhaften 22,0 und 17,6 Prozent, bei den jungen Menschen standen 6,2 und 7,4 Prozent auf der Uhr. Eine XL-Ausgabe vonsorgte für 3,46 Millionen Zuschauer, mit 0,74 Millionen jungen Leuten holte man 13,7 Prozent. Zwischenzeitlich fuhr3,23 Millionen Zuseher ein. In der Zielgruppe sicherte man sich sehr tolle 12,7 Prozent.lockten 0,73 Millionen zu ProSieben , die Fernsehstation sorgte für 6,2 Prozent. Bei VOX debütierte, das auf Anhieb auf nur 0,73 Millionen Zuseher kam. In der Zielgruppe fuhr man 5,6 Prozent Marktanteil ein. RTLZWEI startete mit einer neuen-Folge durch, die aber schon um 21.15 Uhr endete. 1,10 Millionen Zuschauer verhalfen dem Sender zu starken 8,4 Prozent bei den jungen Leuten. Schließlich kam eine zweistündige-Folge über Krefeld auf 0,76 Millionen und 6,4 Prozent bei den jungen Menschen.Sat.1 strahlte zwischen 21.15 und 23.15 Uhr zwei neue-Folgen aus, die 1,04 und 0,85 Millionen Zuseher hatten. Bei den Umworbenen fuhr man zwei Mal 4,2 Prozent ein. Um 20.15 Uhr lief eine Wiederholung von, bei der 1,20 Millionen gemessen wurden. Der Zielgruppen-Wert wurde mit 5,1 Prozent beziffert. Kabel Eins strahlte den Spielfilmaus, der bei 0,73 Millionen ankam. Der Sender generierte 4,7 Prozent bei den Werberelevanten.