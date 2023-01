James Marsden will «Westworld» zu Ende bringen

US-Fernsehen

Gleichzeitig meinte der Schauspieler, dass die Entscheidung von HBO eine Enttäuschung ist.

Es war ein hartes Jahr für einen-Fan im Jahr 2022. Nicht nur, dass HBO die Serie im November nach vier Staffeln vorzeitig absetzte (viele Fans erwarteten eine fünfte und letzte Staffel, um die Geschichte abzuschließen), sondern Warner Bros. Discovery kündigte im Dezember an, die Serie komplett von HBO Max abzuziehen. In einem neuen Interview mit dem ‚Rolling Stone‘ bezeichnete Serien-Stammgast James Marsden das Schicksal der HBO-Serie als "Enttäuschung"."Ich würde lügen, wenn ich Ihnen sagen würde, dass das Ende von «Westworld» keine Enttäuschung war", sagte Marsden. "Ich werde nie ohne Dankbarkeit über eine meiner Erfahrungen sprechen, aber es wäre schön gewesen, die Geschichte, die wir zu Ende bringen wollten, zu Ende zu bringen.""Ich liebe diese «Westworld»-Familie", fügte er hinzu. "Es war eine dieser einmaligen Gelegenheiten, Teil von etwas zu sein, bei dem ich auch als Fan zu Hause sitzen würde und mit Heißhunger auf die nächste Folge warte. Ich verstehe vollkommen, dass es eine teure Serie ist und dass große Serien ein großes Publikum haben müssen, um die Kosten zu rechtfertigen, aber ich wünschte, es ginge um mehr als um finanziellen Erfolg." Abschließend sagte Marsden, er wolle immer noch einen Weg finden, die Geschichte von «Westworld» zu Ende zu bringen, und fügte hinzu: "Wer weiß, vielleicht gibt es eine Welt, in der sie irgendwie abgeschlossen werden kann", sagte er. "Vielleicht ist das nur Wunschdenken, denn ich weiß, dass wir Pläne hatten, es so zu beenden, wie wir es wollten."