«Darts WM» macht Sport1 glücklich

Quotennews

Bereits das Halbfinale war für den Sportsender ein großer Erfolg, das Finale übertrumpfte diese Werte nicht mehr.

Seit dem 15. Dezember 2022 wird im Alexandra Palace, liebevoll „Ally Pally“ genannt, die Darts-Weltmeisterschaft ausgetragen. Insgesamt waren 96 Teilnehmer aus 28 Nationen vertreten. Titelverteidiger Peter Wright konnte sich nicht über die 500.000 Pfund Siegprämie freuen, denn er schied schon am 27. Dezember gegen den Belgier Kim Huybrechts aus.Bereits an Neujahr schalteten 0,58 Millionen junge Menschen die Viertelfinals ein, die über dreistündige Übertragung sicherte sich zehn Prozent Marktanteil. Das Halbfinale erreichte am Montagabend schon 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil bei den Umworbenen nahezu verdoppelte sich auf 19,3 Prozent.Schließlich wurde am Dienstag, das 95. und damit finale Match bestritten. Der Engländer Michael Smith bezwang 7:4 den Niederländer Michael van Gerwen. 1,715 Millionen Zuschauer verbuchte Sport1 mit seiner mehrstündigen Sendung, die einen Marktanteil von 8,1 Prozent holte. Bei den Umworbenen standen 0,853 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil lag bei sensationellen 16,1 Prozent.