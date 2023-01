Apple TV+ holt Disney-Veteran Ricky Strauss als Marketingleiter

Köpfe

Das Unternehmen möchte mit Strauss eine Schlüsselposition neu besetzen.

Ricky Strauss, der vor allem für die Vermarktung von «Star Wars»- und Marvel-Filmen bekannt ist, wurde zum Marketingleiter von Apple TV+ ernannt. In seiner neuen Rolle wird Strauss die Kampagnen für Original-Serien und -Filme für den Streamer beaufsichtigen, die von den Leitern der weltweiten Videoabteilung Zack Van Amburg und Jamie Erlicht geleitet werden.Strauss wird Teil des Marketing-Kommunikationsteams von Apple sein und unter dessen Vizepräsident Tor Myhren arbeiten. Er wird seinen Sitz in Culver City haben. Apple TV+ hat kürzlich den Film «Emancipation» mit Will Smith veröffentlicht und konnte mit Titeln wie «Ted Lasso» und «CODA», dem letztjährigen Gewinner der Oscar-Verleihung, punkten.Strauss kommt in einer Zeit, in der Apple TV+ einige Veränderungen in seinem Marketingteam vorgenommen hat. So haben unter anderem der Leiter des Filmmarketings J.P. Richards und der Leiter des Videomarketings Chris Van Amburg das Unternehmen im vergangenen Jahr verlassen. Zuvor war Strauss mehr als neun Jahre lang bei Disney tätig, zuletzt als President of Content and Marketing für Disney+ . In dieser Funktion war er an der Einführung des Dienstes beteiligt und fungierte außerdem als President of Programming für Hulu und Disney+.