Primetime-Check

Wie kam die neue Sat.1-Serie «Biarritz» beim Publikum an? «Der Bergdoktor» oder «Nord bei Nordwest»?

Die mit Abstand größte Reichweite des Donnerstagabends sicherte sich Das Erste mit seiner Krimi-Reihe. Der Film „Auf der Flucht“ sorgte für 7,96 Millionen Zuschauer und 28,0 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum war man ebenfalls erfolgreich und verzeichnete 0,77 Millionen 14- bis 49-Jährige und starke 13,6 Prozent. Zwei Folgendrückte die Reichweite auf 2,80 und 2,26 Millionen, die Marktanteile fielen auf 11,8 und 12,2 Prozent. Bei den Jüngeren standen schwache 3,5 und 2,9 Prozent zu Buche. Im ZDF unterhielt5,40 Millionen Zuschauer, darunter 0,62 Millionen junge Seher. Mit Marktanteilen von 19,0 Prozent bei allen und 10,8 Prozent bei den Jüngeren lief es auch für den Mainzer Sender mehr als gut.und die Dokuerreichten ab 21:45 Uhr 5,06 und 2,00 Millionen Zuschauer. Zunächst stiegen die Marktanteile auf 20,4 respektive 10,9 Prozent, mit der Doku fiel das ZDF aber auf schwache 9,9 und 5,8 Prozent zurück.Im Privatfernsehen gab RTL klar den Ton an.verfolgten 3,49 Millionen Zuschauer, was 15,4 Prozent Marktanteil entsprach. In der Zielgruppe generierte der Kölner Sender mit 0,87 Millionen 18,1 Prozent.sahen zwischendurch 3,83 Millionen Menschen. Zwischen 22:15 und 22:35 Uhr stiegen die Werte gar auf 17,7 und 19,4 Prozent. Ebenfalls gut performte der Spielfilmbei VOX. Die Neuauflage mit Dwayne Johnson sahen 1,18 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe lag die Sehbeteiligung bei starken 9,8 Prozent. Auch RTLZWEI hatte einen erfolgreichen Abend.sorgte zunächst für 0,68 Millionen Zuschauer und sehr gute 5,9 Prozent, während das True-Crime-Formatdie Reichweite mit 0,63 Millionen recht konstant hielt und die Zielgruppenquote auf 6,3 Prozent steigerte.Das Nachsehen hatte die ProSiebenSat.1-Gruppe. Sat.1 kam mitnicht über 0,65 Millionen Zuschauer hinaus. Es befanden sich nur 0,22 Millionen aus der Zielgruppe im Publikum. Die Marktanteile waren mit 2,5 und 4,0 Prozent entsprechend schwach. Ähnlich mies lief es auch für ProSieben, das auf die Rankingshowsetzte. Die von Annemarie Carpendale präsentierte Sendung lockte aber nur 0,51 Millionen Zuschauer an, darunter 0,26 Millionen Umworbene. Die Marktanteile bewegten sich im roten Bereich bei 2,0 und 5,0 Prozent. Auch Kabel Eins lag mit der Actionkomödieunter dem Senderschnitt. 0,69 Millionen Zuschauer sorgten für Marktanteile von 2,6 und 3,3 Prozent.