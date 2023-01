«Outer Banks» geht Ende Februar weiter

US-Fernsehen

In der dritten Staffel des Netflix-Dramas werden die Pogues auf eine Insel angeschwemmt.

Der Streamingdienst Netflix setzt die Fernsehserieam Donnerstag, den 23. Februar 2023, mit der dritten Staffel fort. Nachdem sie das Gold verloren haben und von den Outer Banks geflohen sind, werden die Pogues in Staffel drei auf einer einsamen Insel angespült, die für einen kurzen Moment wie ein idyllisches Zuhause erscheint.Offiziell als "Poguelandia" bezeichnet, verbringen die neuen Inselbewohner ihre Tage mit Fischen, Schwimmen und genießen den sorglosen Lebensstil ihrer vorübergehenden Behausung. Doch für John B., Sarah, Kiara, Pope, JJ und Cleo geht es schnell bergab, als sie wieder einmal in ein Rennen um den Schatz verwickelt werden und buchstäblich um ihr Leben rennen. Sie sind pleite und weit weg von zu Hause, sie können niemandem trauen, Ward und Rafe sind auf Rache aus, und es gibt einen skrupellosen karibischen Don, der vor nichts zurückschreckt, um das Kopfgeld zu finden. War der Schatz jemals in ihrer Reichweite? Oder war das alles eine Falle, um sie ein für alle Mal zu stoppen? Wie auch immer, die Pogues kämpfen gegen die Welt - und der einzige Ausweg ist der gemeinsame.Die Produzenten Jonas Pate, Josh Pate und Shannon Burke sagten über die zehn neuen Folgen: "Der Einsatz wird immer höher. Die Pogues erkennen, dass ihre Abenteuer in den ersten beiden Staffeln nur das Vorspiel für die größte aller Schatzsuchen waren. Die Darsteller sind im wirklichen Leben fast von Anfang an befreundet gewesen, und es war so erfreulich zu sehen, wie sich diese Verbindungen im Laufe der Jahre, in denen wir an der Serie gearbeitet haben, vertieft haben. Sie sind wirklich Pogues for Life".