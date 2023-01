Hungriger Hugo  mit Twitch-Compilations anderer YouTuber ganz nach oben

YouTuber

Die Videos und Streams anderer YouTuber verwendet der 22-Jährige als Basis für seine eigene Videos und wurde damit unfassbar schnell erfolgreich.

Der YouTuber hat mehr oder weniger ein neues Genre auf YouTube kreiert und sich damit in kürzester Zeit auf der Plattform weit nach oben gearbeitet. Dabei sieht man ihn selbst in seinen Videos meist gar nicht und erst nach einiger Zeit zeigte er selbst sein Gesicht vor der Kamera. Stattdessen hat er sich auf den Videoschnitt spezialisiert und schneidet so lustige Clips anderer bekannter YouTuber zusammen.Der Webvideoproduzent, der auf YouTuber als Hungriger Hugo bekannt wurde, hat seinen bürgerlichen Namen bislang nicht öffentlich bekannt gegeben. Sein Username basiert auf einem Charakter der US-amerikanischen Animationsserie «Southpark». Bekannt ist, dass der YouTuber 22 Jahre alt ist und noch bei seinen Eltern in Nordrhein-Westfalen lebt. Nachdem er seine Schullaufbahn beendet hatte, absolvierte er zunächst ein freiwilliges soziales Jahr in einem Kindergarten. Lange Zeit spielte er auch Fußball und war als Stürmer für den Verein Concordia Eschersheim im Einsatz. Momentan dreht und schneidet der 22-Jährige Videos in Vollzeit und kann von diesen Einnahmen gut leben. In einem Stream gab er bekannt, dass er allein mit seinem Hauptkanal monatlich mehr als 10.000 Euro einnimmt.Schon in seiner Kindheit war sein Interesse an Videos groß. Früh fing es an, aus Spaß Videos zu drehen. Nur technisch ausgestattet war er zu Beginn nicht sonderlich und drehte und schnitt zunächst alles mit einem iPad und dann mit seinem Smartphone. Darauf setzte der YouTuber bis er bei etwa 100.000 Abonnenten angelangt war. Inzwischen hat er in diesem Bereich jedoch nachgerüstet. Der Kanal „Hungriger Hugo“ wurde am 4. Dezember 2019 gegründet und kam im Laufe des Jahres 2020 so richtig ins Rollen. Los ging es mit Compilations und Zusammenschnitten von Clips aus den Streams anderer YouTuber. Diese Videos waren zu Beginn recht kurz und meistens nur wenige Minuten lang.Mit der Zeit wurden die Videos immer länger und sind nun meist zwischen acht bis zehn Minuten lang. Zudem hat er die einzelnen Clips immer mehr zu richtigen Geschichten verbunden und kreiert so aus den Clips eine neue Story. Das Schneiden ist dabei sehr aufwendig und nimmt viel Zeit in Anspruch. Die Clips werden dabei natürlich auch völlig aus dem ursprünglichen Zusammenhang gerissen, um in der neuen Story Sinn zu ergeben. So wuchs die deutsche Meme-Szene auf Deutschland und dieses Genre, was auch als Deutsche Memes bezeichnet wird, hat sich zu einem mehr als beliebten Videoformat auf YouTube entwickelt. Davon profitieren zahlreiche Parteien. YouTuber wie Hungriger Hugo bedienen sich an den Clips von Grüßen wie MontanaBlack, Trymacs, Tanzverbot oder UnsympathischTV und gleichzeitig reagieren diese YouTuber dann wieder auf die Compilations. Dadurch erhielt diese Art von Videos immer mehr Aufmerksamkeit. Einzelne YouTuber, wie etwa Papaplatte, haben jedoch inzwischen bekanntgegeben, dass sie nicht mehr in derartigen Videos vorkommen wollen.Der Kanal Hungriger Hugo ist also rasant gewachsen und zählt heute bereits 833.000 Abonnenten. Das beliebteste Video hat 2,7 Millionen Aufrufe und heißt „Bigmac bannt seinen Chef“. Inzwischen hat der YouTuber hinter dem Kanal seine Reichweite aber noch deutlich vergrößert. Der Zweitkanal mit dem Namen „Satter Hugo“ misst 423.000 Abonnenten und funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Hier sind die Clips jedoch nicht ganz so stark miteinander verbunden, was den Aufwand des Schneidens ein wenig verringert. Zudem betreibt der 22-Jährige noch den Kanal „Reaktions Hugo“, der auf 166.000 Abonnenten kommt sowie „Feuriger Hugo“ mit 20.500 Abonnenten. Auf dem letztgenannten Kanal werden Zusammenschnitte seiner eigenen Streams hochgeladen. Denn inzwischen ist der YouTuber auch selbst auf Twitch aktiv und kommt hier auf knapp 50.000 Follower.